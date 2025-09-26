«Наши старики тайность одну знали. Не то чтоб сильно по важному делу, а так, для веселья глазу они рисовку в железо вгоняли». В Нижнем Тагиле открыли памятный знак, посвящённый подносному промыслу

В Нижнем Тагиле на площадке перед зданием музейно-производственного центра «Тагильский поднос» (улица Балакинская, 1) открыли памятный знак, посвященный знаменитому уральскому промыслу.

«Тагильский подносный промысел входит в шорт-лист конкурса “Достояние Среднего Урала”. Открытие знака, посвященного тагильскому подносу, — это ещё один шаг на пути сохранения искусства лаковой живописи на металле и повышения туристической привлекательности Нижнего Тагила», — сказал первый замглавы города Вячеслав Горячкин.

Напомним, что с идеей создать такой знак выступила член молодёжной думы Нижнего Тагила Элеонора Новикова в апреле 2023 года. После этого была организована рабочая группа по подготовке проекта. Идею тагильчанке подсказала дочь.

В конкурсе на лучший проект памятного знака победила работа художницы Татьяны Агаларовой.

«Когда я увидела объявление о конкурсе, мне сразу в голову пришла эта идея. Я сделала зарисовку, отправила детям и спросила — мне участвовать? Они меня поддержали, и вот во что это всё вылилось. Середина подноса прорезная, и сквозь традиционную ветку рябины можно представить пейзажи, которые мастера росписи используют при изготовлении подносов», — поделилась своими впечатлениями Татьяна Агаларова.

Знак выполнен из гранита, змеевика и бронзы. Идею воплотила в материале семейная мастерская «Благовест». И сегодня, помимо сказа Бажова «Хрустальный лак», где воспет знаменитый тагильский подносный промысел, появилось ещё одно произведение искусства, увековечивающее лаковую роспись по металлу.

«Наши старики по Тагилу да по Невьянску тайность одну знали. Не то чтоб сильно по важному делу, а так, для домашности да для веселья глазу они рисовку в железо вгоняли. Ремесло занятное и себе не в убыток, а вовсе напротив. Прибыльное, можно сказать, мастерство», — писал Павел Петрович.