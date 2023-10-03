Нижнетагильский Центр развития туризма объявил конкурс на создание памятного знака «Тагильский поднос». С идеей создать такой знак выступила член молодёжной думы Нижнего Тагила Элеонора Новикова ещё в апреле 2023 года. После этого была создана рабочая группа по подготовке проекта. Идею тагильчанке подсказала дочь.

«Когда я участвовала с семьёй в конкурсе “Молодая семья”, одним из этапов был мастер-класс по росписи подноса. Педагог рассказала нам об истории промысла и моя дочь очень заинтересовалась, после чего на прогулке она спросила у меня, нельзя ли сделать памятник подносу, и я задумалась, почему бы нет», — рассказала Элеонора Новикова.

В состав рабочей группы входят депутаты Нижнетагильской городской думы, представители Центра развития туризма, музейщики и члены молодёжной думы.

По задумке авторов идеи, памятный знак должен стать уникальным арт-объектом, местом для фотосессий и экскурсионной точкой во время рассказа о народных промыслах Нижнего Тагила и уникальной тагильской лаковой росписи.

Представить работы на конкурс могут все желающие. Проекты будут оцениваться в разных номинациях, соответствующих возрасту участников. Работа должна включать в себя эскиз-проект памятного знака и концепцию, также автор должен представить своё видение памятного знака. Необходимо уточнить материалы, форму, цвет и размер, предположительное место установки.

Эскизы будут принимать с 14 октября в Центре развития туризма по электронной почте turizmnt@mail.ru и по адресу: улица Горошникова, 56, кабинет 521. Задать вопросы можно по телефону 8-800-30-22-765.