NASA со второй попытки запустило зонд Parker для изучения Солнца (ВИДЕО)

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило автоматическую станцию Parker Solar Probe для изучения Солнца. Зонд отправили с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Delta IV. Он должен будет приблизиться к Солнцу на рекордно малое расстояние, пишет ТАСС.

Изначально старт ракеты был назначен на 11 августа, но его перенесли на один день. Миссия аппарата продлится восемь лет. За этот период он исследует солнечный ветер и атмосферу Солнца, что позволит более точно прогнозировать «космическую погоду» в окрестностях Земли.