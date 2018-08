NASA со второй попытки запустило зонд Parker для изучения Солнца (ВИДЕО)

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило автоматическую станцию Parker Solar Probe для изучения Солнца. Зонд отправили с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Delta IV. Он должен будет приблизиться к Солнцу на рекордно малое расстояние, пишет ТАСС.

3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn

— NASA (@NASA) 12 августа 2018 г.