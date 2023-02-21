На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге запретили проносить перочинные и туристические ножи, считая их холодным оружием. РЖД и МВД «переводят стрелки» друг на друга 

Посетители железнодорожного вокзала в Екатеринбурге жалуются на резкое ужесточение пропускного режима. Теперь при проходе через турникет охрана вокзала заставляет оставлять на входе туристические и перочинные ножи. Для многих отъезжающих такое нововведение оказалось очень неожиданным и неприятным, поскольку люди привыкли возить с собой ножи. Например, заядлые туристы искренне не понимают, как быть без ножа в походе или на рыбалке. Сложившуюся ситуацию они называют абсурдом, ведь для многих из них ж/д вокзал является отправным пунктом.

«Люди не знают, как теперь ходить в турпоходы или даже просто за грибами. А без ножа никак нельзя ходить, если, конечно, эти правила к лету не отменят», — пишет турист Евгений в сообществе «Ураловед».

«Меня не пропустили с туристическим ножом на железнодорожный вокзал, и я была такая далеко не единственная. На вопрос людей, как быть без ножа в походе и на рыбалке, нам ответили, что ехать вы с ножом можете, но на территорию вокзала мы вас не пустим, так что езжайте с других станций», — рассказала очевидица Олеся.

«Перочинный-то ладно, у меня папа с сапожным ножом однажды пройти не мог, думали, что заточка», — рассказала свою историю екатеринбурженка Алла.

«У меня тоже нож забрали, а если быть точнее, то я выкинул его в урну. На мой вопрос к охране вокзала мне ответили, что ножи проносить на вокзал нельзя. Я достал нож, так как он был новый, я сломал его и бросил в урну, чтобы им не достался. Позже подумал и пришла идея, что надо было через забор сестре отдать его и спокойно идти через досмотр», — возмущается пользователь Леонид.

В пресс-службе Свердловской железной дороги АН «Между строк» пояснили, что ОАО «РЖД» в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, в том числе положениями ФЗ «О транспортной безопасности» и Требованиями по обеспечению транспортной безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры (утверждены постановлением Правительства РФ от 08.10.2020). Добавив, что федеральные требования обусловлены необходимостью обеспечения безопасного нахождения граждан на транспортных объектах с массовым пребыванием людей и порядком антитеррористической защиты. В связи с этим сотрудники службы безопасности досматривают всех людей, входящих на территорию вокзала, их ручную кладь, личные вещи и багаж. Они ищут оружие, взрывчатые вещества, устройства и предметы, которые запрещено проносить. В случае выявления запрещённых предметов, работники подразделений транспортной безопасности не изымают самостоятельно указанные предметы, а приглашают сотрудников полиции для проведения проверки и принятия решения.

«На вокзале Екатеринбурга в рамках указанных требований работниками подразделения транспортной безопасности проводится обязательный досмотр всех объектов, попадающих в зону обеспечения транспортной безопасности. В ходе досмотра осуществляются мероприятия по обследованию физических лиц, а также транспортных средств, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, в целях обнаружения оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности», — пояснили АН «Между строк» в СвЖД.

При этом в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО АН «Между строк» рассказали, что решение о проносе предмета на территорию вокзала принимают не сотрудники полиции, а представители транспортной безопасности железнодорожных вокзалов.

«ОАО “РЖД” регламентирует своими внутренними приказами согласно транспортной безопасности, на оснований которых любой предмет, схожий с холодным оружием, не допускается на территорию вокзала. Сотрудники вправе отправить на экспертизу похожий на холодное оружие нож и не допустить на территорию вокзала. В настоящее время никакие документы [о ноже] не помогут пройти на территорию вокзала, но информация корректируется, в скором времени будут внесены изменения. Если сотрудник транспортной безопасности посчитает, что нож является холодным оружием, то он имеет право отказать в проходе с ним на территорию вокзала», — рассказали АН «Между строк» в УТ МВД России по УрФО.

Туристы и любители путешествий признают, что теперь им придётся нелегко, ведь в походах для приготовления пищи на природе, при нырянии, охоте или рыбалке нож необходим. Они надеются, что этот запрет вскоре станет более лояльным.

В ГОСТ Р 51215-98 указано, что холодным оружием является нож с размером клинка до 90 мм, не имеет значения, является нож складным, с фиксированным клинком или автоматическим. Толщина верхней части клинка должна быть от 2,6 до 6 мм, твёрдость клинка холодного оружия до 42 HRC, а также наличие ограничителей в рукояти или одна подпальцевая выемка, выступ которой не менее 5 мм. Заключительным признаком холодного оружия является заточенное лезвие. По закону на ношение холодного оружия требуется оформить специальное разрешение, а на туристический нож оформлять разрешение не нужно, так как изделие не считается холодным оружием.