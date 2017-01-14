На стройке супермаркета «Лента» в Екатеринбурге рабочему взрывом оторвало ногу
На стройке магазина «Лента» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сегодня утром произошёл взрыв. Пострадали двое рабочих. Информация о случившемся поступила в дежурную часть областного полицейского главка в 10:17. На место ЧП выехала усиленная следственно-оперативная группа.
«Сыщики уголовного розыска установили, что никакого отношения к проявлениям криминала этот факт не имеет. На стройке при проведении сварочных работ взорвался газовый баллон, не исключено, что из-за нарушения правил техники безопасности. В результате тяжёлые травмы получили двое рабочих. У одного из них, по некоторым данным, оторвало часть ноги. Оба они госпитализированы, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщил Znak.com руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Доследственную проверку начал и Следственный комитет.
«В настоящее время следственная группа выехала на место происшествия для производства осмотра и установления всех обстоятельств случившегося. В рамках проверочных мероприятий будет выясняться степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, опрошены очевидцы и представители строительной организации, истребована и проанализирована документация, касающаяся соблюдения требований по охране труда работников», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК по Свердловской области Александр Шульга.
Агентство новостей «Между строк»