На сотрудников «Трансаэро» завели дело о хищении 350 млн рублей

Главное следственное управление МВД по Москве завело уголовное дело на должностных лиц авиакомпании «Трансаэро», сообщают источники «Коммерсанта». Имена фигурантов изданием не называются, дело возбуждено по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере, совершённого организованной группой лиц по предварительному сговору.

При проверке было установлено, что в 2009 году «Трансаэро», «используя репутацию крупного авиаперевозчика и недостоверные сведения финансового состояния», получила в Альфа-банке кредит на 665 млн рублей. В деле указано, что авиакомпания должна была вернуть средства к 25 июня 2015 года, но успела погасить к этому сроку задолженность в размере 318 млн рублей. Оставшейся частью суммы, как подчеркнуло издание, фигуранты дела «распорядились по своему усмотрению».

Отмечается, что расследование уголовного дела ещё не началось. По информации собеседников, сначала глава ГСУ МВД Наталья Агафьева отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Она связала это дело с заявлением о преднамеренном банкротстве, которое ранее рассмотрел Следственный комитет и не нашёл оснований для расследования в отношении руководства «Трансаэро».

Альфа-банк оспорил решение, в результате Тверской суд Москвы отменил распоряжение Агафьевой, назвав его «незаконным и необоснованным».

Позже зампрокурора Москвы Андрей Ганцев счёл, что претензии банка следует рассматривать в рамках гражданско-правового процесса, а не уголовного. По его мнению, в ходе проверки не установили, что заёмщик собирался похитить средства.

Мосгорсуд предложения Ганцева отклонил, заявив, что для возбуждения дела «имеются все основания».

В октябре 2015 года Росавиация лишила «Трансаэро» сертификата авиаперевозчика. В декабре того же года началась процедура банкротства авиаперевозчика по иску Сбербанка. Задолженность компании перед всеми кредиторами достигает 250 млрд рублей. В 2016 году в «Трансаэро» объявили о разработке плана по запуску нового авиаперевозчика на базе компании. Сообщалось, что полёты начнутся в апреле 2017 года и будут возможны исключительно внутри страны, так как совершать международные рейсы авиаперевозчики могут после двух лет работы.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости