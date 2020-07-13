Афиша

Музей-заповедник показал старинные снимки парков и скверов Нижнего Тагила

13.07.2020 11:20
Музей-заповедник показал старинные снимки парков и скверов Нижнего Тагила

На сайте Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» открылась виртуальная выставка, посвящённая истории городских парков начиная с XVIII века. Здесь можно увидеть ретрофотографии Тагила, некоторые из них публикуются впервые.

Фото дополнены документами из Нижнетагильского исторического архива и текстом сотрудников музея, занимающихся исследованием этой темы.

Виртуальная выставка посвящена 95-летию одного из первых советских парков Нижнего Тагила — Комсомольского сквера. Поэтому особое внимание музейщики уделили деятельности агронома-любителя Кузьмы  Рудого, приехавшего в Нижний Тагил в 1898 году из польской провинции Российской империи.


Фонтан в Комсомольском сквере. Фото Самойлова. 1940-е гг. Фотооткрытка

По его инициативе и при его участии в нашем городе появились Комсомольский и Пионерский скверы, сквер Рабочей Молодёжи, были озеленены улицы не только Нижнего Тагила, но и многих других городов Урала.

«Если внимательно посмотреть на современную карту Пионерского сквера, расположенного между улицами Первомайской и Красноармейской, то мы увидим контуры пятиконечной звезды. Предполагалось, что деревья нового сквера станут зелёной завесой от дымовых отходов завода им. Куйбышева. Чертёж проекта сквера был составлен К. О. Рудым. Согласно ему в сквере должны были пройти широкие колеи в форме пятиконечной звезды. В центре звезды предполагалось разместить фонтан с подачей воды из Тагильского пруда. Вокруг фонтана звездой расположить клумбы, а за ними — аллеи в форме окружности для разъезда транспорта. Данный проект не был осуществлён, так как осложнял проблему передвижения транспорта. На площади Рабочей Молодёжи сквер был обустроен, но по другому проекту», говорится на странице выставки.

За 25 лет садоводческой деятельности Кузьма Рудый опробовал на тагильской земле более 200 сортов плодово-ягодных деревьев и кустов, ввёл ряд морозостойких сортов яблонь и груш. Именно ему тагильчане обязаны современным зелёным внешним видом города, отмечают музейщики.

Фото: 
museum-nt.ru
Copyright
Telegram mstrok.ru