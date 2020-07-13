Музей-заповедник показал старинные снимки парков и скверов Нижнего Тагила

На сайте Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» открылась виртуальная выставка, посвящённая истории городских парков начиная с XVIII века. Здесь можно увидеть ретрофотографии Тагила, некоторые из них публикуются впервые.

Фото дополнены документами из Нижнетагильского исторического архива и текстом сотрудников музея, занимающихся исследованием этой темы.

Виртуальная выставка посвящена 95-летию одного из первых советских парков Нижнего Тагила — Комсомольского сквера. Поэтому особое внимание музейщики уделили деятельности агронома-любителя Кузьмы Рудого, приехавшего в Нижний Тагил в 1898 году из польской провинции Российской империи.



Фонтан в Комсомольском сквере. Фото Самойлова. 1940-е гг. Фотооткрытка



По его инициативе и при его участии в нашем городе появились Комсомольский и Пионерский скверы, сквер Рабочей Молодёжи, были озеленены улицы не только Нижнего Тагила, но и многих других городов Урала.

«Если внимательно посмотреть на современную карту Пионерского сквера, расположенного между улицами Первомайской и Красноармейской, то мы увидим контуры пятиконечной звезды. Предполагалось, что деревья нового сквера станут зелёной завесой от дымовых отходов завода им. Куйбышева. Чертёж проекта сквера был составлен К. О. Рудым. Согласно ему в сквере должны были пройти широкие колеи в форме пятиконечной звезды. В центре звезды предполагалось разместить фонтан с подачей воды из Тагильского пруда. Вокруг фонтана звездой расположить клумбы, а за ними — аллеи в форме окружности для разъезда транспорта. Данный проект не был осуществлён, так как осложнял проблему передвижения транспорта. На площади Рабочей Молодёжи сквер был обустроен, но по другому проекту», — говорится на странице выставки.

За 25 лет садоводческой деятельности Кузьма Рудый опробовал на тагильской земле более 200 сортов плодово-ягодных деревьев и кустов, ввёл ряд морозостойких сортов яблонь и груш. Именно ему тагильчане обязаны современным зелёным внешним видом города, отмечают музейщики.