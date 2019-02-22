Московские полицейские остановили ОПГ, участники которой вывели за границу 37 млрд рублей

Полицейскими задержан член международного преступного сообщества, выведшего 37 млрд рублей за пределы РФ в 2013–2014 годах, со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк пишет «Интерфакс».

«В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по статьям 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества и совершение валютных операций с выводом денег на счета нерезидентов РФ), задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Ирина Волк.

По её словам, в 2013–2014 годах организованное преступное сообщество, состоящее из жителей Молдовы и РФ, вывело за пределы РФ более 37 млрд рублей. Она пояснила, что сообщество было создано с целью совершения крупномасштабных незаконных валютных операций.

«Организаторами являлись имеющие гражданство РФ Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В течение 2013–2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк "Западный" и ОАО "Русский Земельный Банк" денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций — под предлогом продажи валюты», — пояснила официальный представитель МВД.

Она добавила, что полученные деньги в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц.