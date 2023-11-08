«Мне больно смотреть на предприятия в руинах». Гендиректор «Таволожской керамики» — о том, как возродить заброшенное производство и развивать собственный бренд (ВИДЕО)

Вот уже несколько столетий деревня Нижние Таволги в Свердловской области является крупным центром производства керамики. Шаговая доступность сырья и уникальный исторический контекст способствовали становлению промысла в этой местности. До революции здесь существовало больше сотни небольших мастерских, а в советский период все близлежащие гончарные производства были объединены в одно крупное промышленное предприятие — Невьянский завод художественной керамики. Завод просуществовал вплоть до развала СССР, но в 1990-е годы пришёл в запустение.

В начале XXI века когда-то крупное предприятие фактически превратилось в руины. За его восстановление взялся бизнесмен Александр Назаров, который возродил производство, преобразовав его в завод по выпуску брендовой традиционной керамической посуды, известной сегодня не только в России, но и за рубежом. В рамках совместного проекта «PRO бизнес импортозамещение» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы поговорили с гендиректором и собственником предприятия «Таволожская керамика» Александром Назаровым и узнали, как сегодня развивается производство, насколько его продукция востребована на рынке и как народные промыслы влияют на формирование национальной идентичности в современном мире.

Знакомство Александра Назарова с таволожскими художественными промыслами произошло случайно. Предприниматель вспоминает, что на момент принятия активов в собственность завод никому не был нужен и в нём было непросто разглядеть потенциал.

«Изначально мы получили остановленное и почти полностью уничтоженное производство: здания стояли без крыши, часть станков украдена или сдана на металлолом, другая половина валялась под открытым небом. Сложно сказать, почему я решился восстанавливать это производство, а не избавиться от него. Мне больно смотреть на разрушенные фермы, предприятия в руинах. Мы начали с малого и постарались реально оценить свои возможности, поэтому от части площадей пришлось отказаться. Те руины, которые каждый приезжающий к нам может видеть, — это остатки построек, которые когда-то были частью корпусов. Из того, что валялось, нам удалось собрать одну полноценную технологическую линию», — рассказывает предприниматель.

Александр Назаров вспоминает, что приобретённый завод заинтересовал его своей историей, которая тесно связана с историей Урала. Предприниматель узнал, что традиция производства таволожской керамики зародилась в XVII веке благодаря переселившимися в этот регион старообрядцам. В Нижних Таволгах исторически сложилась сильная гончарная школа, сохранившаяся до наших дней.

«Раньше, в советское время, чтобы стать менеджером на предприятии, надо было сначала стать нормальным инженером, понять технологию производства, проще говоря вникнуть. Я пошёл таким же путём и в процессе начал невольно задавался вопросами типа “А откуда это появилось?”, “А куда делось?”, “А как это сформировалось?”. Мне было интересно знакомиться с историей становления промысла. Очень быстро стало понятно, что керамика в Таволгах тесно связана с культурой и традициями мигрировавших сюда в XVII веке староверов. Они принесли исконно русский культурный код, который получил отражение в том числе в керамических изделиях. На мой взгляд, таволожская керамика стоит сегодня в одном ряду с хохломой, гжелью, палехом, мстёрой. Это настоящий, исконно русский бренд», — рассказал бизнесмен.

Наряду с организацией производства было принято решение развивать туристическую составляющую. Посмотреть на «Таволожскую керамику» регулярно приезжают экскурсионные группы, в том числе детские. Для привлечения молодёжи на стенах цехов даже нарисовали историю освоения Урала, а на прилегающей территории установили знаковые для региона образы и артефакты в виде арт-объектов.

«У русского народа есть своя культура, при том великая. Наш народ знаменит своими писателями, поэтами, художниками. Я уверен, что ребёнок, воспитанный в среде, наполненной исконно русскими атрибутами, всегда останется русским. В этой связи важно представлять, как выглядела утварь наших предков, ведь керамика — это выражение народной культуры, в ней угадывается лицо народа. Почти любой человек может визуализировать, как выглядела греческая керамика с её геометрическими узорами и формами, как выглядят, например, грузинские сосуды — высокие, с характерными изгибами. У народов Прибалтики тоже есть своя керамика, своя есть и у России. Формирование русской идентичности, осознание человеком себя как представителя народа — это очень важная задача общества», — считает Александр Назаров.

Такой подход отчасти способствовал оформлению существующих коллекций «Таволожской керамики», вдохновлённых местными традициями. Среди них серии «Изумруд», «Неолит», «Лазурит», «Таволожский переливт», «Жёлтый гранат», «Агат», «Амазонит» и ряд других. Например, коллекция «Неолит» вдохновлена находками местных археологов, ежегодно проводящих экспедиции в нескольких километрах от Таволог. Посуда из этой коллекции украшена теми же узорами, что и изделия древнего человека. Продукция востребована на рынке и пользуется стабильным спросом.

Одна из главных проблем, с которой сегодня столкнулась «Таволожская керамика», — это деградация села и риск возникновения дефицита кадров. С недавнего времени в Таволгах закрыта школа, отсутствует медицинский пункт. Эти и ряд других факторов способствуют оттоку молодёжи из деревни и её постепенному вымиранию, что приведёт к нехватке квалифицированной рабочей силы.

«Проблемы с кадрами не было до недавнего времени. Когда мы начинали, в деревне было полно уже готовых специалистов. Но за эти 20 лет люди постарели. Скоро подойдёт время смены поколений, но восполнять некем. Я пока не знаю, как мы будем дальше двигаться. Есть риск потерять нашу традиционную керамику только потому, что люди постепенно стареют и уходят. Мы стараемся работать в этом направлении: обучать детей со школьной скамьи, но никаких гарантий нет», — делится предприниматель.

Сегодня ежемесячный оборот «Таволожской керамики» составляет около 1 млн рублей. Предприятие участвует в различных программах поддержки народных художественных промыслов, в частности центр «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства помогает представлять продукцию на крупнейших всероссийских ярмарках, получать гранты и пользоваться другими инструментами поддержки.

«Поддержка, конечно, оказывается. Без неё сложно было бы выжить. У нас энергоёмкое производство, ведь оборудование работает на электричестве. Значительная часть затрат на электроэнергию компенсируется за счёт государственных субсидий. Наше предприятие состоит в реестре предприятий народно-художественных промыслов России, а изделия зарегистрированы экспертным советом России как изделия признанного художественного достоинства. Фонд поддержки предпринимательства помогает нам в пиаре и популяризации продукции, приглашает нас на выставки, помогает с участием и транспортировкой изделий. Уверен, это важная работа, которая может улучшить ситуацию», — говорит Александр Назаров.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются импортозамещением. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес», начатый в прошлом году. С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес импортозамещение».