Минздрав снизил предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V» до 866 рублей

Минздрав России более чем в два раза снизил предельную отпускную цену на вакцину против коронавируса «Спутник V», со ссылкой на пресс-службу правительства пишет «Интерфакс».

Ведомство перерегистрировало предельную отпускную цену (цена, за которую свою продукцию реализует предприятие-производитель, обычно ниже, чем цены для конечных покупателей) на вакцину «Спутник V», и теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (не включая налог на добавленную стоимость). Ранее зарегистрированная цена за два компонента вакцины «Спутник V» составляла 1942 рубля.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства отмечает, что снижение цены стало возможным в результате оптимизации технологии производства вакцины и роста объёмов её выпуска для вакцинации жителей России.

«Спутник V» — первая российская вакцина против коронавируса, разработанная в московском центре имени Гамалеи. В России она была зарегистрирована в августе 2020 года, именно ей сейчас в основном прививают россиян. Кроме неё, на данный момент в России зарегистрированы ещё две вакцины против коронавируса: «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» (предельная отпускная цена — 1908 рублей за одну двухкомпонентую дозу) и «КовиВак» от московского центра имени Чумакова (на неё предельная отпускная цена ещё не установлена). Их масштабное производство пока не запустили.