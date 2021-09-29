Минздрав предложил разрешить ввоз не зарегистрированных в России вакцин

Министерство здравоохранения разработало поправки к законодательству, которые предполагают разрешение ввоза не зарегистрированных в России вакцин и лекарств для клиник — участников Московского международного медицинского кластера (МММК), пишет «Коммерсантъ».

В 2015 году правительство Москвы создало на территории «Сколково» кластер для развития медицинского бизнеса с особым правовым режимом — на территории кластера признаётся разрешительная документация на медицинскую деятельность, лекарства, медизделия и медицинские технологии, выданные в государствах ОЭСР, наравне с российскими. Сейчас на территории кластера работают два корпуса израильской клиники «Хадасса», в перспективе пациентов начнут принимать французский реабилитационный центр и подразделение университетского госпиталя Страсбурга.

Несмотря на это, часть правовых вопросов, касающихся работы кластера, все эти годы оставались неурегулированными — наиболее важным из них является вопрос ввоза в РФ не прошедших российскую регистрацию препаратов. Проблему пытались уладить несколько лет, только в августе 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение доработать предложенный пакет поправок.

Нынешняя версия этого документа предполагает внесение поправок в два федеральных закона — «Об обращении лекарственных средств» и «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Они предусматривают издание правительством отдельного подзаконного акта, регламентирующего процедуру выдачи разрешений на ввоз препаратов, не зарегистрированных Росздравнадзором. Такая процедура ввоза предусмотрена одним из положений решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования», однако она не могла быть реализована без национального нормативного акта РФ на этот счёт.

В перспективе клиники-участники смогут распространять в РФ зарубежные вакцины от коронавируса — и спрос на них может оказаться существенным, особенно в случае дальнейших сложностей с признанием вакцины «Спутник V» за рубежом.