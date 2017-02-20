Минобороны выбрало замену самолётам Ту-154

Министерство обороны России заменит используемые самолёты Ту-154 и Ту-134 на Ту-214 и Ан-148 для перевозки пассажиров, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на замминистра ведомства по вооружениям Юрия Борисова. Сейчас в распоряжении ведомства находится 21 борт Ту-154 и 37 самолётов Ту-134 различных модификаций. По словам топ-менеджера предприятия авиапрома, в «ближайшее» время будет составлен план по замене самолётов, сама процедура займёт несколько лет.

План также нужен для планомерной загрузки заводов в Казани и Воронеже заказами на производство новых самолётов. Как отмечают источники газеты, сборка Ту-214 позволит «держать в тонусе» казанский авиазавод до 2020 года, когда там начнётся производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2. На воронежском заводе планировалось перестать выпускать Ан-148 в 2018 году, но теперь «находящийся в сложном положении завод получит заказы на несколько лет вперёд».

Главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Комаров тем не менее называет решение по Ан-148 «странным», напоминая, что комплектующие для самолёта поставляются с Украины и сейчас проект находится в «подвешенном состоянии».

Вариант с закупкой SSJ-100 пока отложен из-за опасений, что «он может не подойти по ряду характеристик», уточнил Борисов в разговоре с изданием. По словам других источников «Коммерсанта» в ведомстве, у SSJ-100 слишком низко расположен двигатель, что приводит к угрозе аварии во время посадки на находящиеся «не в очень хорошем состоянии» ВПП военных аэродромов. Ещё один собеседник связал отказ с «проблемами с обслуживанием». Заменять Ил-62М пока не планируется.

Напомним, решение о замене самолётов было принято после декабрьского крушения Ту-154 в Чёрном море. Тогда погибли все 92 человека на борту.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: samolety.org