Министр образования выступила «за возврат к лучшим традициям советской школы»

Глава Минобразования Ольга Васильева заявила, что выступает за советский образец системы образования и «за возврат к лучшим традициям советской школы». Об этом Васильева рассказала в интервью «Независимой газете».

Министр образования объяснила своё положительное отношение к советской системе обучения.

«Всё новое — это хорошо забытое старое. Сегодня это всё тоже актуально. Разве любая школа XXI века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны?» — сказала Васильева.

Говоря о школьном образовании, министр также заявила, что считает семь-восемь уроков в день «явным перебором».

«Любая школа должна выполнять базовый план, вся другая деятельность начинается после», — сказала Васильева, добавив однако, что не поддерживает идею отмены домашнего задания.

Напомним, Ольга Васильева заняла должность главы Минобрнауки в середине августа 2016 года. За время нахождения на посту министра она выступила с рядом инициатив, включая возвращение астрономии в обязательную программу, сокращение числа учебников по каждому предмету до трёх и привлечение учеников к уборке школы.

Агентство новостей «Между строк»