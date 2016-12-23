Министерство труда назвало плюсы повышения пенсионного возраста

Повышение возраста выхода на пенсию в России должно положительно отразиться на размере пенсий, заявил «Комсомольской правде» глава Минтруда Максим Топилин.

«Наша принципиальная позиция – если повышение возраста выхода на заслуженный отдых произойдёт, то нынешние пенсионеры должны от этого получить эффект. То есть должна вырасти их пенсия, а не доходы федерального бюджета», – объяснил чиновник.

В данный момент в правительстве обсуждается возможность повышения пенсионного возраста для россиян. Необходимость этого подчёркивает Министерство экономического развития. В конце апреля Министерство финансов направило в кабинет министров план по совершенствованию пенсионной системы, в нём ведомство предлагало повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 лет.

В мае 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий возраст выхода на пенсию для чиновников: начиная с 2017 года возраст будет ежегодно повышаться на шесть месяцев.

Сам министр труда ранее отмечал, что для властей ключевым приоритетом является стимулирование более позднего выхода на пенсию, а не общее повышение пенсионного возраста граждан.

Агентство новостей «Между строк»