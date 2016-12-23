Сегодня: Пт, 23 Декабря, 2016 | USD 60.86 руб. 0.14   EUR 63.56 руб. 1.44   | -18 °C
23 Дек 2016 14:02 | Метки: Новости

Министерство труда назвало плюсы повышения пенсионного возраста

Повышение возраста выхода на пенсию в России должно положительно отразиться на размере пенсий, заявил «Комсомольской правде» глава Минтруда Максим Топилин.

 

«Наша принципиальная позиция – если повышение возраста выхода на заслуженный отдых произойдёт, то нынешние пенсионеры должны от этого получить эффект. То есть должна вырасти их пенсия, а не доходы федерального бюджета», – объяснил чиновник.

В данный момент в правительстве обсуждается возможность повышения пенсионного возраста для россиян. Необходимость этого подчёркивает Министерство экономического развития. В конце апреля Министерство финансов направило в кабинет министров план по совершенствованию пенсионной системы, в нём ведомство предлагало повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 лет.

В мае 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий возраст выхода на пенсию для чиновников: начиная с 2017 года возраст будет ежегодно повышаться на шесть месяцев.

Сам министр труда ранее отмечал, что для властей ключевым приоритетом является стимулирование более позднего выхода на пенсию, а не общее повышение пенсионного возраста граждан. 

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Министерство труда назвало плюсы повышения пенсионного возраста

Рекомендуемые новости:

64x64
23.Дек.16 10:06 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: новые «Ёлки 5», World Snowboard Day и рождественский аукцион

О том, чем заняться со 23 по 25 декабря
64x64
22.Дек.16 22:07 | Комментарии: 0

Пострадавшая в лесу под Нижним Тагилом женщина заявила об угрозах и ссоре с охотником перед «случайным» выстрелом (ФОТО)

64x64
22.Дек.16 17:58 | Комментарии: 0

«На срок уже наговорили». Депутаты Нижнего Тагила попросят прокуратуру и полицию проверить деятельность агентства Ленды из-за пропавших бюджетных миллионов

Лента новостей

МОК перепроверит все пробы российских спортсменов с трёх Олимпиад МОК перепроверит все пробы российских спортсменов с трёх Олимпиад
23.12.2016 | Комментарии: 0
«Уралвагонзавод» подвёл итоги 2016 года «Уралвагонзавод» подвёл итоги 2016 года
23.12.2016 | Комментарии: 0
Краснодарского активиста арестовали за прикреплённый к бюсту Дзержинского крест Краснодарского активиста арестовали за прикреплённый к бюсту Дзержинского крест
23.12.2016 | Комментарии: 0
«Меня бросили на баррикады». Балыбердин получил премию «Гамбургский счёт» за победу над справедливороссом Бурковым «Меня бросили на баррикады». Балыбердин получил премию «Гамбургский счёт» за победу над справедливороссом Бурковым
23.12.2016 | Комментарии: 0
Reuters: В Милане в перестрелке убит предполагаемый берлинский террорист (ФОТО) Reuters: В Милане в перестрелке убит предполагаемый берлинский террорист (ФОТО)
23.12.2016 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле продлили арест зарезавшему жену и дочь сотруднику ФСБ В Нижнем Тагиле продлили арест зарезавшему жену и дочь сотруднику ФСБ
23.12.2016 | Комментарии: 0
Министерство труда назвало плюсы повышения пенсионного возраста Министерство труда назвало плюсы повышения пенсионного возраста
23.12.2016 | Комментарии: 0
Мэр Нижнего Новгорода открестился от недвижимости в Майами и прошёл детектор лжи Мэр Нижнего Новгорода открестился от недвижимости в Майами и прошёл детектор лжи
23.12.2016 | Комментарии: 0
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн АН «Между строк» Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн АН «Между строк»
23.12.2016 | Комментарии: 0
Травившей своих детей крысиным ядом жительнице Асбеста предъявлено обвинение в двойном убийстве Травившей своих детей крысиным ядом жительнице Асбеста предъявлено обвинение в двойном убийстве
23.12.2016 | Комментарии: 0

Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО)

На Уральском проспекте в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)


Зимний сервис SKODA с выгодой до 25%! Зимний сервис SKODA с выгодой до 25%!
23.12.2016 | Комментарии: 0
Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО) Наркоман устроил гонки с ДПС по международному аэропорту Казани (ВИДЕО)
23.12.2016 | Комментарии: 0
В Свердловской области стали значительно больше пить В Свердловской области стали значительно больше пить
23.12.2016 | Комментарии: 0
Замглавы Великого Новгорода подозревают в педофилии Замглавы Великого Новгорода подозревают в педофилии
23.12.2016 | Комментарии: 0
Куйвашев обошёл Мединского и Навального в рейтинге медиаперсон-2016 Куйвашев обошёл Мединского и Навального в рейтинге медиаперсон-2016
23.12.2016 | Комментарии: 0
Россию призвали отменить закон об «иностранных агентах» Россию призвали отменить закон об «иностранных агентах»
23.12.2016 | Комментарии: 0
Компании режиссёра Никиты Михалкова подозревают в хищении почти двух миллиардов рублей Компании режиссёра Никиты Михалкова подозревают в хищении почти двух миллиардов рублей
23.12.2016 | Комментарии: 0
УрФО лишился этапа Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту из-за допинг-скандала УрФО лишился этапа Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту из-за допинг-скандала
23.12.2016 | Комментарии: 0
Тагильский weekend топ-10: новые «Ёлки 5», World Snowboard Day и рождественский аукцион Тагильский weekend топ-10: новые «Ёлки 5», World Snowboard Day и рождественский аукцион
23.12.2016 | Комментарии: 0
Пострадавшая в лесу под Нижним Тагилом женщина заявила об угрозах и ссоре с охотником перед «случайным» выстрелом (ФОТО) Пострадавшая в лесу под Нижним Тагилом женщина заявила об угрозах и ссоре с охотником перед «случайным» выстрелом (ФОТО)
22.12.2016 | Комментарии: 0
Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам колонии Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам колонии
22.12.2016 | Комментарии: 0
«На срок уже наговорили». Депутаты Нижнего Тагила попросят прокуратуру и полицию проверить деятельность агентства Ленды из-за пропавших бюджетных миллионов «На срок уже наговорили». Депутаты Нижнего Тагила попросят прокуратуру и полицию проверить деятельность агентства Ленды из-за пропавших бюджетных миллионов
22.12.2016 | Комментарии: 0
Правительство запретит аптекам отпускать спиртовые препараты без рецепта Правительство запретит аптекам отпускать спиртовые препараты без рецепта
22.12.2016 | Комментарии: 0
Напавших на бригаду скорой помощи тагильчан приговорили к исправительным работам Напавших на бригаду скорой помощи тагильчан приговорили к исправительным работам
22.12.2016 | Комментарии: 0
Полиция Нижнего Тагила накрыла банду наркоторговцев с 3,5 килограммами запрещённых веществ Полиция Нижнего Тагила накрыла банду наркоторговцев с 3,5 килограммами запрещённых веществ
22.12.2016 | Комментарии: 0
Архив Все новости