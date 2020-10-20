Министерство финансов РФ предлагает сократить кадровый состав армии на 100 тысяч должностей

Министерство финансов России подготовило предложения по оптимизации расходов на вооруженные силы, сообщают «Известия». Документ направлен в Совет безопасности. Одно из предложений заключается в сокращении штатной численности военнослужащих на 10%. По данным газеты, речь идет примерно о 100 тысячах должностей. Минфин советует сократить число свободных вакансий и перевести на гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.

Также Минфин также предложил армии увеличить сроки носки вещей или заменить их выдачу денежной компенсацией, обязать военнослужащих при досрочном расторжении контракта возмещать стоимость формы «пропорционально сроку носки», обеспечивать котрактников питанием только во время боевого дежурства и на полевых выходах и исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции Кроме этого вооружённым силам советуют увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, с 20 лет с учётом обучения в военном вузе до 25 лет, причём без учёта времени учёбы и увеличить срок службы до права на «военную ипотеку»: офицерам до пяти лет после окончания вуза, а не сразу после учёбы, солдатам или сержантам-контрактникам — до восьми лет службы, а не трёх.