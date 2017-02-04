Минфин РФ закупит в феврале валюту на рынке на 113,1 млрд рублей

Дополнительные доходы от продажи нефти, полученные правительством, пойдут на закупку иностранной валюты. Об этом сообщает ТАСС. Минфин России оценил дополнительные объёмы нефтегазовых доходов в феврале в 113,1 млрд руб. Средства в полном объёме будут направлены на покупку иностранной валюты в период с 7 февраля по 6 марта 2017 года. Об этом говорится в материалах министерства.

Указанная сумма – февральское отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячного прогноза, который содержится в бюджете на 2017-2019 гг. Ежедневный объём покупки иностранной валюты, по данным Минфина, будет эквивалентен 6,3 млрд рублей.

О том, что валютные интервенции начнутся с февраля, Министерство финансов объявило в январе 2017 года. Тогда же ведомство сообщило, что объём операций по покупке или продаже валюты будет зависеть от нефтегазовых доходов бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает уровень $40 за баррель, министерство будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объёме дополнительных нефтегазовых доходов.

Вместе с тем в случае снижения цен на нефть Urals Минфин будет продавать иностранную валюту в объёме выпадающих доходов от нефти и газа. По мнению Минфина и ЦБ, в целом проведение таких операций будет иметь нейтральное влияние на состояние денежного рынка.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью телеканалу «Россия 24» заявлял, что формирование резервов в иностранной валюте позволит стабилизировать курс рубля и застрахует национальную валюту от чрезмерного укрепления, но такая защита от волатильности продлится всего один-два года.

Как заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов, правительство приняло решение не использовать дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в 2017 году в результате превышения фактической цены на нефть. Бюджет на трёхлетку сформирован, исходя из цены на нефть в $40 за баррель, сейчас большинство экспертов прогнозирует её рост до $50-55.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters