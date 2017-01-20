Минфин: дефицит российского бюджета в 2016 году составил чуть меньше 3 триллионов рублей

Дефицит федерального бюджета по итогам 2016 года оказался чуть больше 2,97 триллиона рублей, или 3,5% внутреннего валового продукта. Об этом говорится в сообщении Минфина, пишет Republic.

По предварительным оценкам министерства, доходы бюджета в прошедшем году достигли 13,46 триллиона рублей (или 100,7% к запланированному объему), а расходы – 16,43 триллиона рублей (100,1% от плана).

Нефтегазовые доходы бюджета составили за год 4,83 триллиона рублей (101,1% от плана), а иные ненефтегазовые доходы – 8,63 триллиона рублей (100,4% от плана).

В законопроекте о бюджете на 2016 год прогнозировалось, что разница между доходами и расходами государства окажется на уровне 3,7% ВВП (то есть около 3,034 триллиона рублей). Изначально планировалось, что бюджетный дефицит не превысит 3% ВВП, однако 12 января министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что за 2016 год дефицит бюджета России составил 3,56% ВВП.

Согласно прогнозам, российский бюджет на 2017–2019 годы также будет дефицитным, но, как планирует правительство, размер дефицита будет сокращаться. Ожидается, что в 2017 году разрыв между доходами и расходами составит 2,75 триллиона рублей, в 2018 году – 2,1 триллиона рублей, а в 2019 году – 1,14 триллона рублей.

Агентство новостей «Между строк»