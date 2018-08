Миллиардер Алишер Усманов продал долю в футбольном клубе «Арсенал»

Российский миллиардер Алишер Усманов продал 30-процентный пакет акций английского футбольного клуба «Арсенал» американскому бизнесмену Стэну Кронке, пишет «Медуза» со ссылкой на The Financial Times.

Усманов уступил свою долю владельцу контрольного пакета акций «Арсенала» американскому бизнесмену Стэну Кронке за 550 миллионов фунтов стерлингов (713 миллионов долларов), сообщила принадлежащая Кронке инвестиционная компания KSE UK.

«Два крупнейших акционера ["Арсенала"] боролись за контроль над клубом и его руководством в течение многих лет, и оба хотели купить долю другого. В прошлом месяце The Financial Times сообщила, что господин Усманов фактически потерпел поражение, признав, что господин Кронке никогда [не передаст ему контроль]», — пишет The Financial Times.