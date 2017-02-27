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02 Мар 2017 10:40 | Метки: Новости

МИД России назвал фейковой заметку NYT о фейковых новостях на сайте МИДа

Новый раздел официального сайта МИД РФ «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России» пополнился новым текстом. Красный штамп FAKE заработала новость The New York Times об этом самом разделе сайта российского МИДа. В заметке отмечалось, что ведомство объявляет публикации фейковыми, не приводя при этом никаких доказательств. 

Министерство объявило недостоверными утверждения журналистов о том, что Россия «объявляет фейковыми любые статьи, которые ей не по нраву», а МИД «создаёт альтернативные реальности».

«Эта статья также пополняет ряды нашей новой рубрики по двум причинам. Во-первых, позиция российской стороны намеренно искажена. Во-вторых, отсутствует не только объективный анализ аналогичных российскому проектов евроатлантических структур, но даже их упоминание», — говорится в сообщении МИДа.

Напомним, 22 февраля на сайте МИД России открылся раздел «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России». По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, в этом разделе будут публиковаться опровержения новостей западных СМИ, содержащих недостоверную информацию о России.

Первые публикации представляли собой просто скриншоты новостей с большим красным штампом FAKE поверх. В числе прочих такую печать получила публикация The New York Times о размещении Россией ракетных комплексов в нарушение договорённостей с США.

Через несколько часов после открытия раздела NYT опубликовала критическую статью о нём, за что снова стала обладателем штампа.

С 27 февраля МИД изменил стратегию и начал публиковать не только скриншоты с красной печатью, но и комментарии, которые объясняют позицию министерства. 1 марта такой комментарий вышел по поводу статьи NYT о разделе с фейковыми новостями.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: mid.ru

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