Международный форум по развитию экспорта пройдёт в Екатеринбурге 

Этой осенью в Екатеринбурге пройдёт международный форум «Экспортный марафон» (18+), участники которого обсудят условия развития экспорта и работу свердловских компаний на зарубежных рынках. Мероприятие состоится 27 сентября в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр».

На форум приедут представители Китая, Судана, Пакистана, Турции, Кыргызстана. Российские и международные эксперты рассмотрят тактики продвижения уральских товаров на рынках Азии и Ближнего Востока, а также разберут на конкретных примерах, как снизить риски в условиях санкций, подготовить сотрудников и воспользоваться господдержкой.

«Это ежегодный форум для региональных экспортёров, который позволяет компаниям встретиться с авторитетными экспертами по внешнеэкономической деятельности, а также представителями других стран и задать свои вопросы. Он даёт возможность выработать или скорректировать стратегию продвижения на международных рынках, учесть нюансы, узнать о тех инструментах экспортёров, которые могут помочь в расширении географии сегодня», — говорит директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Представители Российского экспортного центра расскажут участникам, как получить компенсацию до 80% транспортных расходов и открыть представительство за рубежом. Директор по экспорту компании ветеринарного оборудования Vetbot поделится кейсами, как выйти на рынок в 30 странах всего за год. Также в программе форума обсуждение механизмов ввоза сырья для производства экспортной продукции без уплаты пошлин и НДС.

«Сейчас важно разобраться в текущей мировой ситуации, оценить особенности работы с зарубежными рынками, с которыми активизируется сотрудничество. Форум позволяет это сделать. “Экспортный марафон” — это ещё и место нетворкинга, где представители компаний знакомятся, делятся практиками», — считает руководитель Центра поддержки экспорта Свердловской области Татьяна Лагунова.

Форум «Экспортный марафон» организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Познакомиться с подробной программой и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия. Участие бесплатное.