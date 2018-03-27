Мэр Владивостока объявил трёхдневный траур по погибшим в кемеровском ТЦ

Во Владивостоке объявлен трёхдневный траур по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил в Facebook мэр города Виталий Веркеенко. Официально об этом пока не сообщалось.

«Владивосток помнит свою трагедию 16 января 2006 года. Больно, что она повторилась — уже в Кемерове... Во Владивостоке и Приморском крае объявлен трёхдневный траур... Скорбим…» — написал Веркеенко.

Напомним, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе по меньшей мере восемь детей. Пострадали более 40 человек, 13 из них остаются в больницах.

В Кемеровской области 27, 28 и 29 марта объявлены траурными днями. Трёхдневный траур также объявлен в Ингушетии.

Правительство Рязанской области, по данным одного из местных СМИ, написало на своём сайте об объявлении траура, но позже удалило эту информацию.

Национальный траур после пожара в Кемерове не объявлялся: российские законы не регламентируют, в каких случаях это должно происходить.