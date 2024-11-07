«Меня учили быть налоговым полицейским, а не бизнесменом, поэтому начинать пришлось нуля». Как предприниматель из Екатеринбурга, получив образование в сфере экономических расследований, ушёл в IT,  создал топ-компанию по продвижению и стал экспертом «Яндекса»

Основатель екатеринбургской IT-компании «Промо Эксперт» Евгений Летов в 2003 году завершил обучение в УрФУ (тогда ещё УПИ). Получив экономическое образование со специализацией в сфере налоговых расследований, он столкнулся с неожиданным поворотом событий — расформированием налоговой полиции, что изменило его карьерные планы. Не имея опыта в IT-сфере, он всё же согласился на предложение друзей и присоединился к веб-студии «Медиасайт», где ему обещали обучение и возможность заниматься продвижением сайтов, что стало отправной точкой его профессионального пути.

В рамках совместного проекта агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес IT-технологии» мы поговорили с директором «Промо Эксперт» Евгением Летовым о секретах успеха компании, новых решениях для бизнеса, конкуренции и многом другом.

«Я попал в эту компанию, не зная, что такое сайты и как их продвигать. Директор компании Сергей, выпускник физтеха, дал мне документацию, компьютер и сказал садиться и изучать. То есть в 2005 году, будучи зелёным выпускником вуза, который не смог устроиться по специальности, я пришёл в веб-студию. Мы создавали самые первые сайты», — рассказывает Евгений.

На тот момент команда «Медиасайта» состояла из девяти человек. Студия активно работала над созданием сайтов для клиентов, среди которых были администрация губернатора Свердловской области и сеть автосалонов «АвтоЛэнд». Стоит отметить, что в то время ещё не существовало интернет-маркетинга, а соцсети только начинали появляться, поэтому возможности для продвижения сайтов были ограничены.

«Я пришёл в отрасль в 2005 году и со временем, поскольку был и остаюсь проактивным человеком, стал совладельцем и директором компании. Я отработал в этой веб-студии почти восемь лет, с 2005 до 2012 года», — рассказывает Евгений Летов.

В 2012 году он уходит из «Медиасайта».

«Когда ушёл, честно скажу, была депрессия. Я три месяца ходил как ошалелый, потому что восемь лет любил, развивал, и тут нам пришлось расстаться. У меня уже было какое-то имя в этой сфере, но когда мне пришлось уйти, сильно переживал», — делится Евгений.

После ухода из веб-студии он получил приглашения от таких крупных игроков, как «Яндекс» и «СКБ Контур». Это произошло благодаря его активному участию в семинарах и вебинарах, которые он начал проводить ещё до 2012 года. В рамках этих мероприятий специалист делился опытом и знаниями с клиентами веб-студии. Летов также принимал участие в организации конференций, что способствовало его росту как эксперта в области интернет-технологий. Тогда жена предложила ему начать свой бизнес и сосредоточить усилия преимущественно на интернет-маркетинге.

«Я прежде никогда не был предпринимателем, нас этому в институте не учили. Нас учили быть налоговыми полицейскими и экономистами, а что-то придумывать, начинать это продвигать, рекламировать нас не учили. Пришлось учиться этому самостоятельно», — рассказывает руководитель компании.

В 2012 году Евгений с женой открыли юридическое лицо и сняли офис в Екатеринбурге. Они разработали бизнес-план на полгода, при этом поначалу были настроены довольно пессимистично, но, вопреки ожиданиям, затраты окупились уже в первый месяц. Первые клиенты пришли в компанию из веб-студии «Медиасайт», пожелав продолжать работу с Евгением Летовым. Первой такой компанией стала сеть магазинов обуви «Робек», которая сотрудничает с «Промо Эксперт» и по сей день. Сейчас в компании трудится около 30 человек.

Сегодня «Промо Эксперт» занимается performance-рекламой, которая направлена на непосредственное взаимодействие с целевой аудиторией. Таким образом, клиенты платят за конкретные действия потенциальных покупателей, такие как клик, заявка, скачивание и другое.

«У воронки продаж есть три этапа. Сначала покупатели осознают, что им что-то нужно. Потом покупатели начинают искать поставщика товара или услуги — это середина воронки продаж, а низ — когда они повторно возвращаются. Performance-маркетинг — это второй этап, середина. Мы не работаем на формирование спроса, мы оказываем услуги в тех нишах, где люди уже знают о продукте», — рассказывает Евгений Летов.

Такой маркетинг и сейчас считается относительно новым для рынка, а в годы создания компании о нём вообще мало кто знал. По словам Евгения, сейчас много тех, кто пользуется такими услугами, но немало и тех, кто даже не развивает свой бизнес на просторах интернета.

С 2015 по 2020 год компания не только активно развивала интернет-маркетинговые инициативы, но и организовывала конференции, стремясь выйти на международный рынок. В рамках этих усилий проводились зарубежные офлайн-мероприятия, в числе которых восемь семинаров и пять вебинаров, также было запланировано открытие филиала в Праге.

Для продвижения конференций был создан одностраничный сайт, реклама которого была нацелена на русскоязычных жителей Чехии и эмигрантов из России и стран СНГ. Однако из-за пандемии коронавируса зарубежная деятельность была приостановлена, так как полёты были запрещены, а впоследствии пришлось полностью прекратить работу в данном направлении.

«Мы сами для себя успешно использовали performance-инструменты, контекстную рекламу, рекламу в социальных сетях, email-маркетинг для привлечения в наш проект. В Праге даже было открыто наше юридическое лицо, но в 2020 году мы начали это закрывать и окончательно закрыли в 2022-м. Сейчас мы проводим конференции для слушателей из разных стран-соседей», — говорит Евгений.

Кроме того, команда разработала калькулятор unit-экономики, который размещён на сайте. По мнению Евгения, каждый предприниматель должен уметь считать свой бизнес. В частности, в отношении интернет-рекламы он должен уметь посчитать, сколько рекламного бюджета он вкладывает и сколько прибыли получает.

Особенность интернет-рекламы в том, что прямой рекламодатель часто её не видит, потому что не входит в свою целевую аудиторию.

«19 лет занимаюсь, и каждый месяц какой-нибудь из клиентов говорит нам, что не видит свою рекламу. Ему звонят и отправляют заявки, но всё равно кажется, что мы мошенники. В таких случаях для некоторых клиентов мы настраиваем инструменты интернет-рекламы по геополигону, то есть по местоположению клиента, чтобы человек мог зайти в интернет и увидеть свою рекламу. То есть приходится иногда часть рекламного бюджета потратить на демонстрацию рекламы самому клиенту», — делится создатель компании.

Отследить результативность офлайн-рекламы сложнее, она работает больше на имидж бренда. Онлайн-реклама настроена на конкретного пользователя, позволяет более точно подбирать цель и отслеживать реакцию целевой аудитории.

«Как отличить настоящий отзыв в интернете от фейкового? В фейковом есть фраза “случайно наткнулся в интернете”. Он придуманный, потому что в интернете случайно наткнуться невозможно. В интернете, чтобы что-то увидеть, человек должен мышкой кликнуть», — отмечает Евгений.

Более 10 лет назад, когда социальные сети только набирали обороты, они сами демонстрировали человеку потенциально интересные для него вещи, чтобы «завоевать» пользователя. Сейчас, когда большинство людей уже находятся в социальных сетях, а между сообществами появилась конкуренция, реклама необходима, чтобы предпринимателю привлечь покупателей.

У «Промо Эксперт» около тысячи реализованных проектов, примерно 100 находится в работе. Основными клиентами компании являются B2B организации — промышленные и интернет-магазины, а специализация заключается именно в продвижении бизнеса в поисковиках и соцсетях и не включает классический SMM. Все работники имеют высокую квалификацию, соответственно, глубже погружаются в маркетинговые задачи клиента.

Сегодня Евгений Летов является экспертом «Яндекса» по обучению, что означает высокий уровень его личной квалификации и высокий уровень его компании. В качестве эксперта он ведёт многочисленные курсы и семинары по интернет-маркетингу. Кроме того, благодаря сотрудничеству с «Яндексом», «Промо Эксперт» узнаёт о ещё не анонсированных новинках в продвижении раньше остальных, что даёт компании дополнительные конкурентные преимущества.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участниками спецпроекта могут стать юр.лица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес IT». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».