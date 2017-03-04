Медведев сократил срок перечисления маткапитала до десяти дней

Правительство утвердило новые правила направления материнского капитала на улучшение жилищных условий, которые позволят ускорить перевод денежных средств для приобретения жилья. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

«Я подписал постановление, которое приводит правило направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Кроме того, сокращается с месяца до 10 рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя. То есть ждать придётся меньше», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Как сообщил премьер, в январе 2017 года исполнилось 10 лет с начала оказания такой поддержки. За это время материнским капиталом воспользовались почти 5 миллионов семей.

В свою очередь, вице-премьер Ольга Голодец подчеркнула, что большая часть граждан за материнским капиталом обращается в электронной форме.

«Теперь сделан следующий шаг, который основывается на той платформе, которой предоставляются услуги. Действительно, сокращается в три раза срок рассмотрения и удовлетворения заявления», — сказала Голодец.

По её словам, вклад материнского капитала в улучшение демографической ситуации по оценкам экспертов достигает 60%, и результаты по демографии в России на протяжении последних четырёх лет демонстрируют прирост населения.

«Четыре года подряд мы демонстрируем положительный прирост населения в наших абсолютно непростых условиях, когда численность женщин в фертильном возрасте абсолютно сокращается. Мы надеемся, что наша мера поддержки позволит нам и дальше сохранить такие темпы», — отметила Голодец.

В свою очередь, Медведев заверил, что правительство продолжит действия по улучшению демографической ситуации и по поддержке семей с детьми.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Российская газета»