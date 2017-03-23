Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что у него не было проблем со здоровьем в последнее время, передаёт «Интерфакс».
«Да я и не болел», — ответил председатель правительства на поздравление одного из участников встречи с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок.
Напомним, 14 марта президент Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что Дмитрий Медведев заболел гриппом.
«Ситуация пока ещё серьёзная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли», — отметил президент.
Позже в Instagram кофейни CofeeBarberry, расположенной на горнолыжном курорте «Архыз», появилось сообщение о состоявшемся визите Медведева.
«На днях нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с премьер-министром РФ Медведевым Д. А. и заместителем председателя правительства РФ Хлопониным А. Г. Всем очень понравился наш кофе, особенно "Русиано"».
На днях ( 10-го марта ) нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с Премьер-министром РФ Медведевым Д.А. и Заместителем председателя Правительства РФ Хлопониным А.Г. Всем очень понравился наш кофе ??????????????????????особенно"Русиано" ;) #русиано #arkhyz_ski #arkhyz #архыз #coffee #кофе_с_собой #ski #coffe_to_go #горы #кофе #кофемания #lovecoffee #архыз_парк #вкусно #sochi #розахутор #gorkigorod #горкигород #rosakhutor #луннаяполяна #lunka #зима #краснаяполяна #кофевгорах
Позже администрация курорта «Архыз» сообщила, что Дмитрий Медведев был с официальным визитом на курорте 10 марта, это же подтвердила владелица сети CoffeeBarberry Кристина Бондаренко.
Агентство новостей «Между строк»