Медведев опроверг слова Путина о своей болезни

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что у него не было проблем со здоровьем в последнее время, передаёт «Интерфакс».

«Да я и не болел», — ответил председатель правительства на поздравление одного из участников встречи с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок.

Напомним, 14 марта президент Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что Дмитрий Медведев заболел гриппом.

«Ситуация пока ещё серьёзная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли», — отметил президент.

Позже в Instagram кофейни CofeeBarberry, расположенной на горнолыжном курорте «Архыз», появилось сообщение о состоявшемся визите Медведева.

«На днях нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с премьер-министром РФ Медведевым Д. А. и заместителем председателя правительства РФ Хлопониным А. Г. Всем очень понравился наш кофе, особенно "Русиано"».

Позже администрация курорта «Архыз» сообщила, что Дмитрий Медведев был с официальным визитом на курорте 10 марта, это же подтвердила владелица сети CoffeeBarberry Кристина Бондаренко.

Агентство новостей «Между строк»