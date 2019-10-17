«Людям нужно видеть главу, трогать, иногда потереться об него». Уральские политологи, журналисты и вице-губернатор оценили имидж и работу мэра Владислава Пинаева за год

«Глава у вас на самом деле неплохой, очень даже годный, – отмечает уральский политолог Александр Пирогов. – Просто на фоне Носова он выглядит недоносовым». Год назад, 17 октября 2018 года, состоялась инаугурация мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Главой города он стал после того, как президент Владимир Путин назначил его предшественника, сильного и харизматичного политика Сергея Носова губернатором Магаданской области. Сначала СМИ и политологи внимательно следили за каждым шагом нового мэра, но позже интерес к нему поугас. Пинаев стал реже появляться в региональной и федеральной медийных повестках. В то же время в социальных сетях развернулась борьба между двумя лагерями – поддерживающими мэра и его начинания и теми, кто, наоборот, обвиняет градоначальника во всех бедах и проблемах муниципалитета. Журналист АН «Между строк» побеседовал с известными уральскими политологами, региональными журналистами и областными чиновниками, чтобы узнать, как они оценивают мэрство Владислава Пинаева.

«Сравнение с Носовым будет преследовать Пинаева до конца его полномочий»

Владиславу Пинаеву пришлось столкнуться с недовольством тагильчан и нарастающим социальным напряжением в городе ещё до инаугурации. Сразу после ухода с поста градоначальника Сергея Носова свердловское Заксобрание приняло законопроект об отмене прямых выборов мэра в Нижнем Тагиле. И Пинаев стал первым руководителем города, которого избирали 28 депутатов гордумы, а не простые тагильчане. Сам же новый мэр не раз говорил, он не видит в произошедшем ничего дурного, так как за него голосовали именно народные избранники.

«После того как Носов ушёл, Нижний Тагил лишился выборов главы. И это одно из серьёзных оснований для того, чтобы что-то пенять Пинаеву. Хотя он никоим образом не был к этому причастен», – говорит политолог Александр Пирогов.

Сказался на настроениях жителей Нижнего Тагила и сам уход Носова, который победил на выборах мэра в 2012 году с «чеченским результатом» и при управлении которого город заметно преобразился: были сделаны набережная, цирк и драмтеатр, благоустроена Лисья гора, построен ФОК «Президентский». Тагильчане запустили хэштег #Носовнеуходи, некоторые даже верили, что амбициозный политик сможет отказаться от предложения президента отправиться на Колыму.

«Сравнение с Носовым будет преследовать Пинаева до конца его полномочий, – говорит Александр Пирогов. – Люди Носова любили, и он великолепно умел пользоваться настроениями жителей, хотя и действовал иногда, можно сказать, на грани закона, на грани понимания. Пинаев не Носов, и это самая главная его… даже не проблема, карма, которая будет всегда с ним. И в этом плане ему, конечно, не позавидуешь. Да, он может быть гораздо профессиональнее, адекватнее, но любовь не познаётся рационально. Пинаев рациональный, понятный, абсолютно предсказуемый – в этом основная его беда и проблема».

«Любой человек, в том числе и Пинаев, который пришёл на смену харизматичному господину Носову, оказался бы в заведомо сложной ситуации по двум параметрам, – поддерживает коллегу-политолога Эдуард Коридоров. – Во-первых, ему нужно было бы в глазах горожан соответствовать той планке, которую установил прежний мэр. Носова народ любил, невзирая ни на какие ошибки и проколы. Сергей Константинович был силён своим характером, симпатичностью. Тем, что природа-мать в него вложила, и тем, что он это умело использовал при коммуникации. Чтобы народ его любил, не нужна была никакая команда, ему самому достаточно было прийти к бабушкам у подъезда и поговорить с ними. Всё, они уже готовы были голосовать за него. Пинаев другой и по складу характера, и по тому бэкграунду, который в головах жителей города уже есть. А во-вторых, несмотря на всю харизматичность Носова, мы же с вами знаем, что городское хозяйство по многим своим аспектам было далеко не в лучшем состоянии. Достаточно назвать проблему огромной задолженности города, которая выросла при Носове. И вот между этими Сциллой и Харибдой оказался господин Пинаев, и, оценивая его работу, именно их нужно иметь в виду».

«Глава у вас очень даже годный, просто на фоне Носова он выглядит недоносовым»

Несмотря на сложность ситуации, Владиславу Пинаеву удалось зарекомендовать себя за прошедший год в качестве вполне годного мэра, считают политологи и региональные журналисты. С ними согласны и областные власти. По словам свердловского вице-губернатора Сергея Бидонько, мэру Нижнего Тагила «удалось выстроить очень конструктивное взаимодействие с правительством области, что позволяет привлекать на территорию дополнительные средства из федерального и областного бюджета».

«Год – это небольшой срок, но в то же время показательный. Мы все, и областные власти, и губернатор, и горожане, видим, как сегодня преображается Нижний Тагил. Строятся дороги, котельная, детские сады. Сдана прекрасная школа, соответствующая самым современным требованиям. Досрочно завершён капитальный ремонт 45 многоквартирных домов, успешно идёт благоустройство общественных территорий, создавая комфорт и удобство тагильчанам. Важно, что за всеми этими изменениями стоит ежедневный слаженный труд всей команды администрации Нижнего Тагила, которую объединил под своим началом глава Владислав Пинаев. Впереди у нас общая задача – достойно отметить 300-летие Нижнего Тагила. Уверен, совместными усилиями мы с этой задачей справимся», – говорит Сергей Бидонько.

В октябре в Тагиле были сданы 24 отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» участка, приводятся в порядок сети теплоснабжения на Вагонке и старые школы. Но в то же время провалены электронные конкурсы из-за отсутствия заявок потенциальных инвесторов на строительство моста через Тагильский пруд и модернизацию системы водоснабжения города. Затягивается строительство легкоатлетического манежа, который должен быть возведён в Дзержинском районе по указу президента Владимира Путина. Есть разногласия с местными предпринимателями из-за проблем с размещением нестационарных торговых объектов. Несмотря на это, уральские политологи считают, что за минувший год кораблю Пинаева удалось избежать «смертельных пробоин».

«С какими-то огрехами, но в общем и целом Пинаев достаточно уверено провёл корабль между утёсами (Сцилла и Харибда. – Прим. ред.), по крайней мере, не заработал каких-то смертельных пробоин, – говорит Эдуард Коридоров. – И это само по себе достижение. За то время, пока он руководит городом, в Тагиле не случилось больших хозяйственных коллапсов, кое-какие начинания Носова были продолжены и даже завершены, например, дорожные ремонты. Также к достижениям Пинаева можно отнести относительную политическую стабильность в городе. Когда уходил Носов, был достаточно большой раздрай. Это касалось и городской думы, и понятных пертурбаций в администрации города. Необходимые кадровые замены были завершены, они не вызвали больших каких-то революций ни в элите, ни в народе. Это хорошо».

«Глава у вас на самом деле неплохой, очень даже годный, – отмечает Александр Пирогов. - Просто на фоне Носова он выглядит недоносовым. Но он адекватный, нормальный».

«Чиновник-чиновником»

Сразу после прихода к власти Владислава Пинаева о нём много писали не только тагильские, но также региональные и федеральные СМИ. Но уже менее чем через полгода интерес журналистов к Пинаеву заметно упал. Журналист Znak.com Ольга Балюк, отвечающая за свердловские новости, объясняет это двумя факторами. По словам представителя СМИ, тагильский мэр ворвался в новостную повестку на фоне «невероятных тонн релизов про каждый его чих», которые пресс-служба рассылала журналистам. Кроме того, медийной тусовке было интересно, каким образом выстроит свою работу пришедший на смену Сергею Носову чиновник.

«После такого яркого человека, как Сергей Носов, были какие-то ожидания, надежды либо, наоборот, какое-то скептическое отношение к человеку, который должен его заменить. Наверное, поэтому все за ним вначале следили точно так же, как мы следим за политиками, которые стали губернаторами каких-то неблизких нам регионов – за Паслером в Оренбурге или за Бурковым в Омской области. А потом стало понятно, как он будет работать. У него, в отличие от Носова, нет никакой конфронтации с губернатором, он абсолютно встроен в обычную политическую повестку. Просто превратился в среднестатистического главу города, который работает, как глава какого-нибудь Серова или Краснотурьинска. О них вспоминают, когда в городе что-то происходит. Так как не было в последнее время каких-то громких скандалов, событий, то Пинаева и не вспоминают. А сам он ничего такого не делает. У него намного меньше амбиции, чем у Носова, насколько я понимаю. Если Носова сравнивали с главой региона или федеральным министром, то Пинаев – это обычный глава муниципалитета», – отмечает Ольга Балюк.

Ряду политологов, в том числе Сергею Мошкину и Алексею Швайгерту, оказалось сложно оценить деятельность Владислава Пинаева на посту главы города, так как они перестали особо следить за тагильской повесткой.

«Носов из Тагила ушёл, и как-то повестка вся в целом скомкалась и пропала. Никаких ярких, каких-то, на мой взгляд, особо интересных историй не произошло, поэтому сложно оценить. По ощущениям, чиновник-чиновником, это и хорошо, и плохо. Носов хотя бы генерировал различного рода поводы, был неким политическим харизматиком. У Пинаева этого совершенно нет», – признаётся Швайгерт.

«Людям нужно видеть главу, трогать его, иногда потереться об него, чтобы ощущать, что это действительно человек»

Уральские политологи считают, что Владислав Пинаев ещё может добиться большой народной любви, но для этого ему придётся создать «коллективного Носова».

«Мне кажется, путь Пинаева – это путь человека, который мог бы собрать вокруг себя каких-то интересных людей, которые по совокупности своей, может, стали бы коллективным Носовым, вдохновляющим город. Это ему по силам, и если он это сделает, то ближайшие четыре года пройдут интересно. В Тагиле есть свои силы, центры влияния, башни, но в каждом из этих лагерей есть люди, болеющие за город и способные принести ему пользу. Если Пинаеву удастся придумать проекты, которые объединят всех этих людей, это станет чем-то новым для Тагила и будет воспринято людьми хорошо», – предполагает Эдуард Коридоров.

По словам политолога, Пинаеву и его команде пора предложить жителям Нижнего Тагила какое-либо масштабное видение развития города на годы вперёд. Не стратегию развития или градостроительный план, понятные чаще чиновникам, нежели народу. А то видение, которое бы вдохновило тагильчан на жизнь в городе и послужило драйвером для тех, кто может повлиять на его будущее.

«Мне кажется, команда городской администрации немножко увязла в текучке, решении каких-то важных, но повседневных вопросов, а вот образа будущего, счастливой жизни через пять лет так и не сложилось», – добавляет Коридоров.

Но даже после создания образа светлого будущего и новых интересных проектов, направленных на развитие Нижнего Тагила, Владиславу Пинаеву не удастся завоевать народную любовь, если он не станет больше общаться с простыми жителями города. За год его правления в Тагиле прошло более десяти акций протеста, в том числе митинги и пикеты, но ни на одну из них мэр не пришёл. Лишь на последнем митинге к тагильчанам вышел главный эколог города Алексей Сергеев. Именно ему пришлось держать удар от местных общественников и отвечать на самые болезненные вопросы - о зелёной воде и грязном воздухе, а также реализации мусорной реформы.

«Нужно больше общаться с людьми, не бояться критики и осуждений, – отмечает Александр Пирогов. – Носова, конечно, не забудут, но и в этой ситуации всё равно можно жить и работать. Только колоссальное количество встреч, непосредственно личных контактов может каким-то образом нивелировать носовскую мифологему о том, что он был самым лучшим главой. А вот закрываться в башне из слоновой кости и пытаться делать дороги или какие-то инфраструктурные объекты и думать, что тебя из-за этого будут ценить и любить – это тупиковый шаг. Пинаев совершает типичную ошибку всех глав, которых назначают. Он сосредотачивается на хозяйстве, городском благоустройстве и думает, что это и обеспечит ему какое-то более или менее приемлемое существование с жителями, с областью, с губернатором. Отчасти он прав, для губернатора это важно, для областного правительства тоже, но не для людей, им этого недостаточно. Людям нужно видеть главу, трогать его, чувствовать, иногда потереться об него, чтобы ощущать, что это действительно человек, а не какая-то функция, назначенная кем-то».

Алексей Швайгерт считает, что сейчас, после отмены прямых выборов, мэрам народная любовь особо не нужна. Главное, считает он, чтобы не было публичных скандалов и начальник в лице вице-губернатора или губернатора ценил. Но любой глава должен уметь и выходить к простым жителям города, и достигать договорённостей с элитой. Весной полпред в УрФО Николай Цуканов устроил Пинаеву разнос из-за нарастающей социальной напряжённости в городе. Недовольство жителей Нижнего Тагила вызвали высокие тарифы на обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Выяснилось, что тагильчане должны платить за строительство мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске. По городу прокатилась волна пикетов.