«Люблю создавать запоминающиеся образы». В Нижнем Тагиле появилась 15-метровая репродукция картины «Седой Урал куёт победу»

Тагильский уличный художник Илья Вьюгов завершил создание граффити-репродукции известной картины Ивана Воскобойникова «Седой Урал куёт победу». 15-метровое полотно появилось на фасаде дома № 76 по улице Горошникова, где ранее располагался детский рисунок с драматическим театром и паровозом Черепановых. На создание стрит-арта, посвящённого присвоению Тагилу звания «Город трудовой доблести», Вьюгов потратил две недели. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе мэрии.

«Погодные условия для наружных работ были не самые идеальные, приходилось прерываться в дождливые дни, — отметил выпускник Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Илья Вьюгов. — На сам рисунок, изображающий могучего старца-кузнеца за делом, ушло шесть дней. Оставшуюся часть времени заняла закупка материалов и подготовка основания. Нужно было ошкурить, заштукатурить и дважды прогрунтовать всю поверхность. Теперь с уверенностью можно сказать, что работа простоит долго и краска не осыплется. Люблю вносить в городское пространство яркие краски, создавать запоминающиеся образы».

Напомним, с инициативой создания репродукции картины Воскобойникова выступила администрация Нижнего Тагила. Произведение слесаря нижнетагильского танкового завода, написанное в разгар военного лихолетья, стало символом трудового Урала и визитной карточкой народного движения за присвоение муниципалитету статуса «Город трудовой доблести». Тагил получил это звание 2 июля.

Картина «Седой Урал куёт победу» была написана Воскобойниковым на куске фанеры темперными красками. Образ старого седого кузнеца родился из воспоминаний о давней встрече со стариком-углежогом, а название легендарного полотна предложил директор завода Юрий Максарёв. Произведение стало олицетворением надёжного тыла, защищающего родную землю. Позже автор сделал два повторения маслом и ещё одно, графическое, в рапорте тагильчан Сталину за 1943 год. Одно из авторских полотен хранится в экспозиции музея истории «Уралвагонзавода».