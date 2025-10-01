Генеральный директор екатеринбургской девелоперской компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин в интервью изданию 66.RU рассказал о примерных планах по развитию горнолыжного курорта на горе Белой под Нижним Тагилом. Девелопер подчеркнул, что компания пока не зашла в проект, но уже занимается его анализом.

«Очень интересное место, особенно для развития внутреннего туризма. Там важно найти свою уникальную "фишку", сделать что-то по аналогии с Алтаем. Для горнолыжного курорта там слишком короткие трассы — всего 600 метров. Конкурировать с Красной Поляной, Шерегешем или Манжероком в части горнолыжки очень сложно: снега мало, нужны сложные инженерные решения. Поэтому, на мой взгляд, акцент нужно делать на другом: развивать курорт как базу для внутреннего туризма. Чтобы люди приезжали, заселялись в хорошие гостиницы, наслаждались ресторанами и видами. Можно добавить активности: велоспорт, трекинг, пешие походы, сплавы, экскурсии по окрестностям. Идея в том, чтобы это была стартовая локация: люди заселяются в хороший отель и в радиусе 50–100 км исследуют регион — горы, реки, посёлки. Горнолыжка при этом — просто хобби, бонус, а не основной драйвер. Мы планируем пригласить операторов из Шерегеша, которые реально управляют подъёмниками и понимают поток туристов и затраты, чтобы они оценили проект. Ведь мастер-план, сделанный компанией-поставщиком оборудования, отличается от плана, подготовленного профессиональными операторами», — отметил генеральный директор компании Евгений Мордовин.

Напомним, проект туристического кластера «Гора Белая» был запущен 7 лет назад. Предполагалось, что в кластер войдут горнолыжный комплекс, буферная зона Висимского заповедника, а также природный парк «Река Чусовая». К 2028 году здесь планировалось построить около 200 объектов туриндустрии. Также предусматривалось создание 37 горнолыжных трасс и проездов. Их общая протяжённость должна была составить до 50 км. С 2023 года развитием территории должна была заниматься «Группа Синара», но компания приняла решение отложить реализацию проекта.