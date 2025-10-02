В ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле погиб человек

В Госавтоинспекции Нижнего Тагила рассказали подробности ДТП, которое произошло накануне вечером на Восточном шоссе. По предварительным данным, 31-летний водитель ВАЗ-2110 двигался со стороны улицы Фестивальной с небезопасной скоростью. При попытке экстренного торможения перед светофором не справился с управлением, автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Hover под управлением мужчины 1961 года рождения.

В результате аварии водитель ВАЗ скончался на месте. Водитель автомобиля Hover после осмотра медиками был отпущен домой.

«Автоинспекторами установлено, что погибший — житель Кушвы, имел четырёхлетний стаж вождения и 17 привлечений к административной ответственности. Его состояние в момент происшествия будет установлено экспертизой. Водитель автомобиля Hover — местный житель, имеет 35-летний стаж вождения, не привлекался к административной ответственности. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что он был трезв», — пояснили в ГАИ.