В Нижнем Тагиле будут судить бывшего начальника автотранспортного хозяйства городской полиции за взятку и превышение должностных полномочий

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Тагилстроевского районного суда, бывший начальник отделения автотранспортного обеспечения отдела тылового обеспечения МУ МВД России «Нижнетагильское» Андрей Бызов и его знакомый Черемных А. обвиняются в преступлениях против государственной власти.

По данным предварительного следствия, Бызов, действуя через посредника Черемных, получил взятку в размере 280 тысяч рублей от гражданина Д. за предоставление в пользование помещения малярного цеха с сушильной камерой, расположенного на территории отделения автотранспортного обеспечения.

Бызов обвиняется в получении взятки в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий, что повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов государства. Действия Бызова квалифицированы по пунктам «в» ч. 5 ст. 290 и «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Черемных, в свою очередь, обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере, что предусмотрено пунктом «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.

На стадии предварительного следствия обвиняемые не признали свою вину. В отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, включая ограничение на общение между собой и со свидетелями по делу без согласия суда.