В Екатеринбурге пройдёт кадровый форум для молодёжи и креативных индустрий

Городской молодёжный кластер «Салют» и креативный кластер «Домна» 22 и 23 октября станут площадками для большого кадрового форума «Включай себя». Мероприятие поможет молодёжи и всем, кто заинтересован в развитии в креативных индустриях, познакомиться с работодателями в этой сфере. Участники смогут послушать выступления спикеров, пообщаться с экспертами по найму, потренироваться в написании резюме и записаться на стажировку.

Организаторы — правительство Свердловской области, министерство инвестиций и развития региона и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»). Посещение бесплатное, событие отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и открыто для всех зарегистрированных участников.

«По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера мы создаём условия, комфортные для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Кадровый форум — ответ на запрос региональных предпринимателей. Это новая площадка для открытого диалога заинтересованных работодателей и соискателей, обсуждения актуальных вопросов в сфере занятости и удовлетворения потребностей бизнеса в квалифицированных кадрах», — отметил и. о. заместителя губернатора Свердловской области — министра инвестиций и развития Дмитрий Ионин.

Форум будет полезен людям творческих профессий и молодёжи, которая находится в процессе самоопределения. К участию в мероприятии приглашаются: студенты, самозанятые, профессионалы, а также волонтёры. Большой блок будет посвящён вопросам дальнейшей реализации людей из волонтёрских движений, а также первым шагам в новую сферу именно через волонтёрство.

Участников форума ожидает насыщенная деловая и практико-ориентированная программа. Желающие научатся грамотно составлять резюме и проходить собеседования на специальных мастер-классах.

На площадках будут представлены стенды компаний-работодателей, а также команды волонтёрских проектов. Событие станет агрегатором предложений о работе и творческих проектах. Участники получат информацию о стажировках и возможностях трудоустройства.

«Мы провели много мероприятий, направленных на кооперацию — подрядчиков с заказчиками, экспортёров с иностранными партнёрами. В таких событиях очень важно собрать взаимно заинтересованную аудиторию. Для форума „Включай себя“ мы заранее запрашиваем информацию у участников: например, в форме регистрации нужно будет уточнить готовность отправить резюме. В свою очередь, компании-работодатели также готовят много полезных активностей и информацию о свободных вакансиях», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

К проекту присоединились компании сфер промышленного дизайна, моды, IT, киноиндустрии, медиа, рекламы и организации событий. Свою экспертизу и возможности для сотрудничества на форуме представят: «Контур», инжиниринговая компания ReinnolC, школа стиля «Модная контора», объединение дизайнеров и архитекторов «Открытый консорциум», медиакомпания Shkulev Holding, коммуникационное агентство «О’Смысле», креативное агентство SURF MADE, проекты «Стенограффия», «Ночь музыки» и многие другие.