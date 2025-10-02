В Свердловской области повысили плату за капитальный ремонт в многоквартирных домах, соответствующее постановление подписал губернатор региона Денис Паслер. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно постановлению, с 1 января 2026 года плата за один квадратный метр жилплощади вырастет с нынешних 17 рублей 48 копеек до 18 рублей 81 копейки. В процентном выражении рост составит 7,61%.

Ранее гендиректор фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов в числе причин увеличения стоимости услуги назвал рост зарплат и повышение цен на стройматериалы.