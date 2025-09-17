В Свердловской области вырастет плата за капремонт многоквартирных домов

В Свердловской области ожидается увеличение платы за капитальный ремонт многоквартирных домов, сейчас этот вопрос рассматривается в правительстве региона.

«Мы запрашиваем у правительства определённые проценты подорожания, но ответа не увидим, пока не будет официального постановления», — рассказал генеральный директор фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

Он отметил также, что рост взносов не превысит уровень инфляции. Точных цифр подорожания платы за услугу Суханов не привёл. В числе причин увеличения её стоимости директор фонда назвал рост зарплат и повышение цен на стройматериалы.

С 1 января 2025 года взнос на капремонт в регионе вырос на 3 рубля за кв. м жилья. Общая сумма взноса составила 17,48 рублей за 1 кв м.