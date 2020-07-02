Нижнему Тагилу присвоят звание города трудовой доблести

Нижнему Тагилу будет присвоено звание «Город трудовой доблести». Решение было озвучено сегодня, 2 июля, в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое проводил президент РФ Владимир Путин. Трансляцию мероприятия организовали на экране на Театральной площади. Чтобы поддержать родной город, туда вечером пришли десятки волонтёров и других неравнодушных тагильчан.

С 25 июня по 1 июля в Нижнем Тагиле проходил опрос жителей за присвоение муниципалитету звания «Город трудовой доблести». Он был организован на избирательных участках для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. В опросе приняли участие более 235 тысяч тагильчан (свыше 60% жителей). Это намного выше явки по городу на голосование по поправкам к Конституции — 45,97%. В мэрии Нижнего Тагила объясняют это тем, что участие в опросе принимали также дети.

Ранее историческую обоснованность заявки Нижнего Тагила на присвоение почётного звания «Город трудовой доблести» подтвердила Российская академия наук.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о введении в России почётного звания «Город трудовой доблести» 1 марта 2020 года. Оно присваивается российским городам, жители которых внесли вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В таких населённых пунктах планируется устанавливать стелы с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города. Есть также мнение, что города, которые получат почётное звание, в будущем смогут претендовать на более солидную финансовую поддержку федеральными властями.