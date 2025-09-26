Тагильский weekend, топ-6: древний Уральский океан, живой саксофон, игры с аниматором и футбол 

О том, чем заняться 27 и 28 сентября

Есть два вида умных людей. Одни любят читать Эриха, другие — Марию. Но все они считают своим долгом делать ремарки по поводу прочитанного. Ну а мы провожаем последнюю неделю сентября с нашей традиционной подборкой самых интересных событий, которые пройдут в эти выходные в городе.

Культурная суббота (6+)

27 сентября с 11:00

в библиотеках города

Библиотеки города отправляются в ББК — «Большой библиотечный круиз». Гостей ждёт знакомство с книгами о море, мастер-классы по созданию морских существ, истории о великих мореплавателях, игры, конкурсы и многое другое. Полную афишу с адресами и временем мероприятий смотрите на сайте Центральной библиотеки.

Игротека: сессия настольных игр сообщества «Слон» (16+)

27 сентября с 12:00 до 18:00

в Центральной библиотеке

Организаторы приглашают поиграть в настольные игры, а также приятно провести время и погрузиться в мир живого общения. Вход свободный.

Лекция о палеонтологии (12+)

27 сентября в 16:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Центральная городская библиотека приглашает на познавательную встречу с Егором Гарифулиным, магистрантом биофака УрФУ, коллекционером и любителем палеонтологии. Во время беседы вы узнаете причины возникновения древнего Уральского океана, об океанической биоте, экосистеме палеозойской эпохи, а также о геодинамических процессах, которые привели к формированию горных систем и исчезновению палеоокеана. Необходима предварительная регистрация.

Игры с аниматором для детей (0+)

27 и 28 сентября с 16:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 27 сентября маленьких гостей ждёт встреча с Фиксиками и серебряное шоу, а 28 сентября — с Микки и Минни и радужное шоу.

Концерт духовой музыки (0+)

27 сентября с 18:00 до 19:00

в ТРЦ Depo

Звучанием живого саксофона порадует музыкант Даниил Ветошкин. Вход свободный.

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против ФК «Амкар» (0+)

28 сентября в 14:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

Нижнетагильский футбольный клуб «Уралец-ТС» проведёт домашний матч с ФК «Амкар» из Перми. Красно-синие ждут вашей поддержки. Вход свободный.