В Нижнем Тагиле на Вагонке сбили байкера

В Нижнем Тагиле произошло ДТП на перекрёстке улиц Вагоностроителей и Сибирской, в результате которого пострадал байкер.

Как рассказали в Госавтоинспекции, около 18:00 43-летняя женщина за рулём Hyundai Creta, двигаясь по улице Вагоностроителей со стороны улицы Зари, на перекрёстке с улицей Сибирской поворачивала налево и столкнулась с мотоциклом Racer под управлением 34-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении по улице Вагоностроителей.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил открытый перелом фаланги мизинца и был доставлен в ГБ № 1. В отношении женщины-водителя сотрудниками Госавтоинспекции был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ, предусматривающей наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей.

В Госавтоинспекции Нижнего Тагила напоминают о необходимости соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и быть внимательными при совершении манёвров, уступая транспорту, имеющему преимущество.