В центре Нижнего Тагила вместо детского рисунка на фасаде пятиэтажки появится репродукция картины «Седой Урал куёт победу»

Сегодня на фасаде дома № 76 по улице Горошникова в Нижнем Тагиле ведутся работы. Поверх яркого детского рисунка с драматическим театром и паровозом Черепановых наносится новый.

Фасады домов № 76 и № 82 по улице Горошникова, напомним, в мае 2016 года украсили рисунки воспитанников художественной школы № 2. Оба рисунка стали победителями проекта «Поколение М», который проводила компания МТС. Детские работы на фасад зданий наносили художники из арт-группировки «ЖКП».

На доме № 82 тагильчане видят рисунок Софии Макаровой, которая пофантазировала о том, как будет выглядеть Нижний Тагил в будущем. Дом № 76 украсила работа Ксении Григорьевой — на ней уместились главные достопримечательности города. Именно этот рисунок администрация города решила закрасить.

Как пояснили «Афише МС» в пресс-службе мэрии, на месте детской работы тагильский уличный художник Илья Вьюгов выполнит репродукцию известного полотна Ивана Воскобойникова «Седой Урал куёт победу». Эта картина стала символом кампании по присвоению Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести» весной этого года.

По словам тагильских педагогов-художников, детские рисунки были нанесены на фасады с нарушением технологии и поэтому со временем начали осыпаться. При этом они отмечают, что работы стоило отреставрировать, а для «Седого Урала» найти другое место.