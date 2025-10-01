В Нижнем Тагиле прокуратура добилась обеспечения ребёнка-инвалида необходимыми медицинскими изделиями

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку после обращения жительницы Качканара, которая пожаловалась на отсутствие необходимых медицинских изделий для её сына.

Выяснилось, что шестилетний мальчик страдает синдромом центральной врождённой гиповентиляции и является ребёнком-инвалидом. Он состоит на учёте в отделении выездной паллиативной медицинской помощи Детской городской больницы Нижнего Тагила. Мальчик использует стимулятор диафрагмальных нервов и нуждается в специальных антеннах для бесперебойной работы аппарата искусственной вентиляции лёгких. Это подтверждается медицинскими документами.

Прокуратура обратилась в суд с иском, требуя от Детской городской больницы и регионального министерства здравоохранения обеспечить ребёнка необходимыми медицинскими изделиями. Суд удовлетворил иск. После вмешательства прокуратуры мальчик получил все необходимые устройства.