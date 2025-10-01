Общество

В Нижнем Тагиле прокуратура добилась обеспечения ребёнка-инвалида необходимыми медицинскими изделиями

01.10.2025 15:28
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку после обращения жительницы Качканара, которая пожаловалась на отсутствие необходимых медицинских изделий для её сына.

Выяснилось, что шестилетний мальчик страдает синдромом центральной врождённой гиповентиляции и является ребёнком-инвалидом. Он состоит на учёте в отделении выездной паллиативной медицинской помощи Детской городской больницы Нижнего Тагила. Мальчик использует стимулятор диафрагмальных нервов и нуждается в специальных антеннах для бесперебойной работы аппарата искусственной вентиляции лёгких. Это подтверждается медицинскими документами.

Прокуратура обратилась в суд с иском, требуя от Детской городской больницы и регионального министерства здравоохранения обеспечить ребёнка необходимыми медицинскими изделиями. Суд удовлетворил иск. После вмешательства прокуратуры мальчик получил все необходимые устройства.

