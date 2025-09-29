В Нижнем Тагиле задержали лжеадвоката

В Нижнем Тагиле полицейские задержали жителя Екатеринбурга, подозреваемого в серии мошеннических действий. На данный момент в отношении мужчины 1994 года рождения возбуждено четыре уголовных дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он, представляясь юристом, обманным путём выманивал деньги у горожан.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. В ходе расследования следователи выясняют все детали преступлений и устанавливают других возможных пострадавших.

Людей, пострадавших от действий подозреваемого, просят сообщить об этом в отделы полиции по месту жительства или в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: улица Островского, 7. Также можно позвонить по номеру 102.