Липовая проверка счётчиков муниципальным «Центром обслуживания зданий и помещений» стоила бюджету Нижнего Тагила 37 млн рублей

В Нижнем Тагиле будут судить бывших руководителей МКУ «Центр обслуживания зданий и помещений» и ООО «Тагил-Энерго лаборатория» по обвинению в мошенничестве. Прокуратура направила в Ленинский районный суд уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о проведении липовых проверок приборов учёта.

По версии следствия, обвиняемые в период до октября 2017 года вступили в преступный сговор на хищение средств администрации Нижнего Тагила.

«С целью реализации преступного умысла обвиняемый, являясь директором МКУ “Центр обслуживания зданий и помещений”, в 2018–2019 годах заключил с ООО “Тагил-Энерго лаборатория” договоры на выполнение работ по техническому обслуживанию и проверке приборов учёта холодной и горячей воды, теплоносителя и электроэнергии, установке иного энергоэффективного оборудования в зданиях и помещениях, относящихся к муниципальному нежилому фонду. При этом обвиняемые осознавали, что ООО “Тагил-Энерго лаборатория” не будет выполнять условия договора, в том числе ввиду отсутствия необходимых трудовых ресурсов», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что на основании представленных обвиняемыми недостоверных документов, в том числе актов сдачи-приёмки оборудования, сотрудники финансового управления администрации Нижнего Тагила произвели оплату якобы оказанных услуг и выполненных работ.

В результате в период с октября 2017 года по февраль 2019 года из городского бюджета было похищено 37,1 млн рублей.