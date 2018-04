Лидеры КНДР и Южной Кореи пожали друг другу руки на демаркационной линии

Лидеры КНДР и Южной Кореи — Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин — встретились и обменялись рукопожатиями на демаркационной линии в пограничной деревне Пханмунджом, сообщает информагентство «Ренхап».

Главы государств поприветствовали друг друга, стоя каждый по свою сторону от разделительной линии, и обменялись несколькими фразами. Затем Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын по широкой красной дорожке под звуки музыки и в сопровождении театрализованных групп проследовали к зданию Дворца мира, где будут проходить официальные переговоры. Здесь их ждал оркестр, исполнивший государственные гимны двух государств.

#BREAKING: North Korean leader Kim Jong-un makes history with a brief walk into South Korea for an ice-breaking #KoreaSummit pic.twitter.com/hsa4IM7O2v

— Jeffs (@jeffs_araujo35) 27 апреля 2018 г.