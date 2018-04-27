Лидеры КНДР и Южной Кореи пожали друг другу руки на демаркационной линии

Лидеры КНДР и Южной Кореи — Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин — встретились и обменялись рукопожатиями на демаркационной линии в пограничной деревне Пханмунджом, сообщает информагентство «Ренхап».

Главы государств поприветствовали друг друга, стоя каждый по свою сторону от разделительной линии, и обменялись несколькими фразами. Затем Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын по широкой красной дорожке под звуки музыки и в сопровождении театрализованных групп проследовали к зданию Дворца мира, где будут проходить официальные переговоры. Здесь их ждал оркестр, исполнивший государственные гимны двух государств.

#BREAKING: North Korean leader Kim Jong-un makes history with a brief walk into South Korea for an ice-breaking #KoreaSummit pic.twitter.com/hsa4IM7O2v — Jeffs (@jeffs_araujo35) 27 апреля 2018 г.

После этого северокорейского лидера проводили в зал, где он, сидя рядом со стоявшим президентом Южной Кореи, сделал запись в книге почётных гостей.

Непосредственно межкорейский саммит проходит в конференц-зале на втором этаже Дворца. После утренней сессии у обеих сторон запланированы раздельные ланчи и время для отдыха.

Во второй половине дня лидеры, как ожидается, вместе посадят на демаркационной линии дерево, которое станет символом стремления к миру и благополучию. Для этого была выбрана сосна, которая появилась на свет примерно в годы завершения Корейской войны — в 1953 году. Для её посадки будет использована земля с горы Халласан, расположенной на острове Чеджудо в Южной Корее, и с горы Пэктусан на границе Северной Кореи с КНР. Ким Чен Ын польёт дерево водой из южнокорейской реки Ханган, а Мун Чжэ Ин — водой из реки Тэдонган, протекающей по территории КНДР. Рядом с сосной будет установлен камень со словами «Здесь посажены мир и процветание», рядом с надписью будут стоять подписи двух лидеров.

В завершающей части программы запланирован совместный ужин президента Южной Кореи и лидера КНДР. Они также вместе посмотрят небольшой видеофильм под названием «Вместе встречаем новую весну», который будет проектироваться на фасаде Дворца мира.

Руководитель администрации южнокорейского президента Лим Чон Сок ранее сообщил, что по итогам встречи ожидается подписание совместного документа, однако время подписания будет установлено в процессе встречи.