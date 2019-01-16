Общество

Куйвашев с Носовым готовятся к запуску дешёвого авиарейса Екатеринбург — Магадан и лечению магаданцев в госпитале Тетюхина

16.01.2019 13:44
Куйвашев с Носовым готовятся к запуску дешёвого авиарейса Екатеринбург — Магадан и лечению магаданцев в госпитале Тетюхина

Перелёт из Екатеринбурга в Магадан и обратно будет стоить в районе 17–18 тысяч рублей. О запуске доступных авиаперелётов между регионами и других совместных проектах с Магаданской областью свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал на пресс-конференции.

«Помните, мы делегацией ездили в Магаданскую область, изучали возможные направления в сотрудничестве. Мне тогда в шутку сказали, что за 2017 год в Свердловскую область было доставлено всего 500 килограммов рыбы, так вот после нашей поездки уже 500 тонн рыбы к нам поступило, очень вкусной, кстати, рыбы. И безусловно, главный драйвер развития совместных наших проектов это транспортная доступность. Мы договорились с главой Магаданской области Сергеем Носовым, что будем совместно реализовывать проект по реализации авиарейсов, они будут производиться пока 2 раза в неделю. Поизучаем рынок, наполняемость. Мы вошли в федеральную программу субсидирования этих рейсов. Около 1718 тысяч рублей будет стоить билет туда-обратно», сказал Куйвашев, не уточнив, когда именно начнутся эти перелёты. 

Напомним, доступные авиаперелёты из Екатеринбурга в Магадан глава Колымы Сергей Носов анонсировал в октябре прошлого года. Губернатор Магаданской области жаловался на дефицит и высокую стоимость билетов авиакомпании «Северный ветер» из Магадана в Москву — билет в «экономе» стоит порядка 70 тысяч рублей. В интервью ТАСС чиновник рассказывал, что летом с Колымы невозможно улететь.

«Дефицит не просто есть — он катастрофический. У нас есть примеры, когда федеральные чиновники из-за отсутствия билетов не могли или приехать в Магадан на важные совещания или, наоборот, уехать обратно. Проблемы остаются и с билетами, и с транспортным сообщением — даже несмотря на поручение президента, несмотря на меры, принимаемые правительством», — говорил Сергей Носов.

Ещё одним направлением в сотрудничестве между Уралом и Колымой должно стать оказание доступной и качественной медицинской помощи магаданцам в медучреждениях Свердловской области, заявил Куйвашев. В том числе рассматривается такая возможность и на базе Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Об этом губернатор сказал, отвечая на вопрос о проблемах с квотами у госпиталя Тетюхина.

«Я уважаю и по-человечески люблю Владислава Тетюхина. Мы из областного бюджета вложились почти в полтора миллиарда рублей. Что касается эндопротезирования, то сегодня, благодаря центру, очереди на эту услугу нет, а в соседних регионах очередь до двух лет. И мы обращались в федерацию, чтобы получить квоты, регулярно пишем письма. Вопрос предоставления квот лежит на федеральном центре. Наш лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле драйвер развития для всех соседних регионов. Нужно открывать дополнительные услуги, расширять перечень. Со своей стороны мы всё необходимое сделаем. Опять же жители Магаданской области могут получать здесь медицинскую помощь», отметил Куйвашев.

Фото: 
e1.ru
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