Куйвашев с Носовым готовятся к запуску дешёвого авиарейса Екатеринбург — Магадан и лечению магаданцев в госпитале Тетюхина

Перелёт из Екатеринбурга в Магадан и обратно будет стоить в районе 17–18 тысяч рублей. О запуске доступных авиаперелётов между регионами и других совместных проектах с Магаданской областью свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал на пресс-конференции.

«Помните, мы делегацией ездили в Магаданскую область, изучали возможные направления в сотрудничестве. Мне тогда в шутку сказали, что за 2017 год в Свердловскую область было доставлено всего 500 килограммов рыбы, так вот после нашей поездки уже 500 тонн рыбы к нам поступило, очень вкусной, кстати, рыбы. И безусловно, главный драйвер развития совместных наших проектов — это транспортная доступность. Мы договорились с главой Магаданской области Сергеем Носовым, что будем совместно реализовывать проект по реализации авиарейсов, они будут производиться пока 2 раза в неделю. Поизучаем рынок, наполняемость. Мы вошли в федеральную программу субсидирования этих рейсов. Около 17–18 тысяч рублей будет стоить билет туда-обратно», — сказал Куйвашев, не уточнив, когда именно начнутся эти перелёты.

Напомним, доступные авиаперелёты из Екатеринбурга в Магадан глава Колымы Сергей Носов анонсировал в октябре прошлого года. Губернатор Магаданской области жаловался на дефицит и высокую стоимость билетов авиакомпании «Северный ветер» из Магадана в Москву — билет в «экономе» стоит порядка 70 тысяч рублей. В интервью ТАСС чиновник рассказывал, что летом с Колымы невозможно улететь.

«Дефицит не просто есть — он катастрофический. У нас есть примеры, когда федеральные чиновники из-за отсутствия билетов не могли или приехать в Магадан на важные совещания или, наоборот, уехать обратно. Проблемы остаются и с билетами, и с транспортным сообщением — даже несмотря на поручение президента, несмотря на меры, принимаемые правительством», — говорил Сергей Носов.

Ещё одним направлением в сотрудничестве между Уралом и Колымой должно стать оказание доступной и качественной медицинской помощи магаданцам в медучреждениях Свердловской области, заявил Куйвашев. В том числе рассматривается такая возможность и на базе Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Об этом губернатор сказал, отвечая на вопрос о проблемах с квотами у госпиталя Тетюхина.