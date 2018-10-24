Сергей Носов пообещал в 2019 году запустить авиарейс Екатеринбург — Магадан

В 2019 году в расписании аэропорта Кольцово появится новый авиарейс Екатеринбург — Магадан. Его введение запланировано на март, точная дата не определена. Об этом губернатор Магаданской области, экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал в интервью РИА «Новости».

Он сообщил об обращении в Министерство транспорта РФ по дополнительным маршрутам и надеждах на федеральную субсидию. Сейчас вопрос о введении нового авиарейса обсуждается с перевозчиком. Стоимость билета должна, по словам Носова, быть приемлемой. Кроме того, в летний сезон интенсивность рейсов «Аэрофлота» в Москву будет увеличена до пяти-семи рейсов в неделю.

Ранее губернатор Магаданской области жаловался на дефицит и высокую стоимость билетов авиакомпании «Северный ветер» из Магадана в Москву. В интервью ТАСС чиновник рассказывал, что летом с Колымы невозможно улететь.

«Дефицит не просто есть — он катастрофический. У нас есть примеры, когда федеральные чиновники из-за отсутствия билетов не могли или приехать в Магадан на важные совещания или, наоборот, уехать обратно. Проблемы остаются и с билетами, и с транспортным сообщением — даже несмотря на поручение президента, несмотря на меры, принимаемые правительством», — говорил Сергей Носов.

Напомним, ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между Магаданом и Нижним Тагилом в области туризма, природной деятельности, научно-технических отношений и культуры.