Куйвашев: Реализация тагильских проектов — важнейший этап «Пятилетки развития»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который сегодня утром провёл на ГЛК «Гора Белая» выездное совещание о создании там нового туристического кластера с особым экономическим режимом, посетил в Нижнем Тагиле несколько социально значимых объектов. Вместе с главой города Сергеем Носовым он проверил, как идут работы по строительству школы в микрорайоне Муринские пруды на 1200 мест, рассмотрел концепцию строительства моста через Тагильский пруд.

«Сегодня у нас специальный ”тагильский” день. Считаю, что реализация всех этих проектов самым положительным образом скажется на уровне жизни тагильчан, послужит улучшению делового климата, инвестиционному росту. Собственно говоря, это важнейшие задачи нашей программы ”Пятилетка развития”. И я считаю, что на примере Нижнего Тагила мы наиболее отчётливо и явно можем проследить те позитивные перемены, которые несёт программа», — отметил Евгений Куйвашев.

По данным департамента информационной политики, Куйвашев с Носовым также осмотрели площадку гидроузла, где происходит водозабор из Черноисточинского водохранилища, проводится подготовка и подача воды в распределительную сеть и в дома жителей города. Сейчас здесь ведутся плановые работы по ремонту отстойников, удалению осадка и модернизации другого оборудования.

Во время посещения шламохранилища за Черноисточинским прудом Куйвашев поручил профильным специалистам в течение одного месяца исследовать все причины загрязнения водоёма. Об этом АН «Между строк» сообщил местный экологический активист Андрей Волегов.

Ранее администрация города попросила Министерство природных ресурсов Свердловской области и главу региона исключить её из числа ответственных лиц за исполнение комплексного плана мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища.

Напомним, в последние два года в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака и ионов аммония гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки. В тагильской мэрии ранее заявляли, что рассчитывают заключить концессионное соглашение с российско-венгерским АО «Уральская водная компания» по модернизации системы водоснабжения, которое должно решить проблемы с водой в городе на ближайшие несколько лет. 23 ноября прошлого года администрация Нижнего Тагила и АО «Уральская водная компания» подписали протокол, где окончательно утвердили условия реализации концессионного соглашения. Однако оно до сих пор не подписано.

Накануне тагильский мэр Сергей Носов сообщил журналистам на пресс-конференции, что администрация не может подписать соглашение: сначала концессионер и чиновники должны составить финансовую модель возврата инвестиций, которая устроит все заинтересованные стороны. В числе источников возврата указаны платежи населения по ЖКХ, тарифы на которые устанавливает Региональная энергетическая комиссия. Если платежи не смогут обеспечить возврат инвестиций, их придётся покрывать за счёт местного бюджета.