На Вагонке на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Сегодня, 7 февраля, на Вагонке произошло ДТП с участием пешехода. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, 59-летний водитель Renault Sandero, двигаясь со стороны проспекта Вагоностроителей в сторону Ленинградского проспекта, у дома № 109 на улице Тимирязева сбил 70-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи пенсионерка с переломом ноги была госпитализирована в ГБ № 1 Нижнего Тагила.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель имеет 41-летний стаж вождения. За нарушение правил дорожного движения с начала 2024 года тагильчанин привлекался дважды.

«В отношении водителя Renault Sandero составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходу). Мужчина освидетельствован на состояние опьянения — трезв. По факту ДТП мужчина пояснил, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не заметил пешехода из-за солнца», — рассказали АН «Между строк» в дорожной полиции.

На месте ДТП сотрудники дорожного надзора выявили наличие снежного наката и снежных валов вблизи пешеходного перехода. Обслуживающей организации направлено предписание на устранение недостатков.