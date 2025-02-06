Жажда секса довела тагильчанина до тюрьмы

В конце января Тагилстроевский районный суд рассмотрел необычное дело. Согласно материалам, инцидент произошёл вечером 26 декабря прошлого года. 44-летний житель одного из домов на улице Булата Окуджавы Игорь (имя изменено. — Прим. ред.), находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал на лестничной площадке приставать к своей соседке «демонстрируя половые органы против её воли, чем нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу».

Женщина была шокирована таким поведением соседа и попыталась уйти, однако «ухажёр» продолжил домогательства, схватив её за руку и предлагая вступить с ним в интимную связь. Испугавшись, она выбежала из подъезда, но Игорь, не теряя надежды, «тоже вышел на улицу, снова высказывая своё желание о половом контакте».

Потерпевшая написала заявление в полицию. На суде мужчина признал свою вину, но утверждал, что был настолько пьян, что ничего не помнит. Суд признал тагильского донжуана виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Тагильчанину назначили наказание в виде 10 суток административного ареста.