Жители Вагонки пожаловались на неприятный химический запах

Жители Вагонки пожаловались на густой туман и неприятный химический запах сегодня утром в районе улиц Добролюбова и Володарского.

«Туманы в нашем микрорайоне бывают, здесь недалеко водоём находится, но чтобы был туман с таким неприятным, резким химическим запахом, такого не припомню. А туман настолько густой, что домов на “Алтайском” совсем не видно с расстояния в 200 метров», — поделился с АН «Между строк» житель этого микрорайона.

Надо отметить, что накануне вечером, администрация города обращалась к тагильчанам с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях.

«С 20 часов 05 февраля до 20 часов 11 февраля на территории городского округа “город Нижний Тагил” ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сказано в сообщении мэрии.