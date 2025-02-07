Тагильский weekend топ-7: фестиваль блюза, семейный праздник русской культуры, искусство Византии, мастер-классы по созданию иллюстраций и сессия настольных игр

О том, чем заняться 8 и 9 февраля

Компьютер опоздал на свидание, потому что долго обновлял антивирус. Ну а мы составили для вас список мероприятий, которые подарят вам незабываемые впечатления и помогут прекрасно провести время в эти выходные. Воспользуйтесь возможностью выбрать то, что вам по душе, и насладитесь атмосферой города.

Blues Festival (18+)

8 февраля в 19:00

в баре «Гора»

Сразу три мощных команды отыграют блюз, блюз рок и многое другое из славного музыкального прошлого: Big Trouble, Blues Line и Семейный подряд!

Встреча клуба любителей искусства «Вектор ИКС» (0+)

9 февраля в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Встреча Клуба любителей искусства «Вектор ИКС» посвящена искусству Византии, где была сформирована основа нового художественного стиля, в котором традиции эллинизма сыграли определяющую роль, включающего элементы искусства Египта, Сирии, Ирана. Встречи клуба являются дополнением к образовательным программам по предмету «Мировая художественная культура». В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Создание иллюстраций к рассказу Юрия Яковлева «Умка» (0+)

9 февраля в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Приглашаем погрузиться в мир книжной иллюстрации и создать зарисовки на рассказ Юрия Яковлева «Умка». Книжная иллюстрация помогает читателю лучше понять содержание произведения, дети легче запоминают информацию, улавливая визуальные образы. На встрече участникам предстоит самим побывать героями рассказа Юрия Яковлева, чтобы увидеть мир глазами Умки и отразить его на бумаге. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

«Что было, то забудется едва ли»: концерт тагильского барда Евгения Чулкова (12+)

8 февраля в 16:00

в доме Окуджавы (Карла Маркса, 20а)

Идея концерта родилась благодаря фотоколлажам, украшающим интерьер Дома Окуджавы. Евгений Юрьевич решил рассказать тагильчанам о бардах-семиструнниках, приезжавших в наш город, с которыми был знаком. Артист поделится воспоминаниями, весёлыми историями о встречах и исполнит песни любимых авторов: Евгения Клячкина, Александра Городницкого, Владимира Туриянского, Юрия Кукина и Юлия Кима.

Игротека: сессия настольных игр сообщества «Слон» (6+)

8 февраля с 12:00 до 18:00

в Центральной библиотеке

Здесь вы сможете поиграть в современные и популярные настолки, поучаствовать в турнирах и мини-соревнованиях, а также приятно провести время в уютной обстановке и в компании единомышленников.

Мастер-класс «Лоскуток к лоскутку» (6+)

8 февраля в 14:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской урал»

Мастер-класс по созданию домашнего украшения-оберега. Под чутким руководством мастерицы и рукодельницы Ольги Бастриковой каждый участник научится изготавливать текстильную птичку.

Семейный праздник русской культуры и спорта «Русский двор» (6+)

8 февраля в 12:30

стрелковый стенд «Аист» (Трудовая, 123)

Русская община Нижнего Тагила приглашает на семейный праздник русской культуры и спорта «Русский двор». Вы сможете поучаствовать в традиционных молодецких забавах и игровых поединках, приобщить своих детей к русским народным играм и пообщаться с единомышленниками за чашкой ароматного чая.