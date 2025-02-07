Убыль населения, рост количества браков и парадоксы рынка труда. В Нижнем Тагиле подвели статистику за 2024 год

По данным ЗАГСов, в 2024 году население Нижнего Тагила уменьшилось на 2871 человека в результате естественной убыли населения, сообщает ИА «Все новости».

Смертность в Нижнем Тагиле выросла на 16%, достигнув отметки в 5555 человек в 2024 году, тогда как в предыдущем году этот показатель составлял 4785. Рождаемость также немного увеличилась на 4,6%, однако количество новорождённых остаётся низким: в 2023 году родились 2564 ребёнка, а в 2024 — 2684. Как следствие, уровень смертности снова оказался вдвое выше уровня рождаемости, повторяя тенденцию предыдущих лет.

Количество заключённых браков увеличилось до 2289 в 2024 году по сравнению с 2152 в предыдущем году. Однако число разводов также возросло: с 1657 до 1707 случаев.

Уровень безработицы снизился до минимального значения — всего 301 человек или 0,17% от общего числа трудоспособного населения. Согласно данным Нижнетагильского центра занятости, в течение года работодатели искали более 14 800 сотрудников. На каждую вакансию приходилось лишь 0,12 незанятого гражданина. Основной причиной отсутствия работы стало несоответствие предложений рынка труда ожиданиям соискателей относительно зарплаты и условий труда. Среди наиболее востребованных профессий были разнорабочие, водители, продавцы, учителя, инженеры и другие.

Несмотря на улучшение ситуации на рынке труда, в 2024 году около 60 компаний провели сокращение штата, уволив 321 сотрудника, почти четверть из которых составили пенсионеры. Самое крупное сокращение произошло в филиале Центрального банка, где работу потеряли 24 человека.