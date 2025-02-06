19-летняя тагильчанка снялась в главной роли в телесериале канала «Россия 1»

Тагильчанка Александра Новгородова, ставшая известной в родном городе благодаря своей музыкальной деятельности, теперь покоряет телеэкраны. Молодая актриса сыграла главную роль в четырёхсерийном телесериале «Дашкина любовь» (16+) на канале «Россия 1». Премьера назначена на 8 февраля.

В беседе с журналистом АН «Между строк» девушка рассказала о работе над сериалом, отметив, что это был её первый проект такого масштаба. Желающих на роль Даши было много, и Александре пришлось пройти серьёзный кастинг . Она призналась, что во время съёмок каждый день был незабываемым, однако некоторые моменты запомнились особенно.

«На съёмках больше всего запомнились первая и последняя рабочие смены, потому что это были единственные два дня, когда на улице было очень холодно. Кроме того, было большое количество съёмочных сцен за один день», — поделилась Александра с АН «Между строк».

Подготовку к своей роли девушка описала как попытку глубже понять чувства беременной девочки-подростка, ведь именно такого персонажа ей предстояло сыграть. Она отметила, что, несмотря на отсутствие большого количества времени на подготовку, ей удалось прочувствовать переживания своей героини.

«Для меня было важно понять, как чувствует себя беременная девочка: как она будет ходить, как будет мыслить. Это была самая большая подготовка. Я играла девочку-подростка, а у всех подростков похожие переживания — неразделённая любовь. Поэтому я легко смогла понять главную героиню и вжиться в роль», — вспоминает девушка.

На площадке Александра Новгородова работала с такими известными актрисами, как Елена Панова и Раиса Рязанова. Для девушки это был волнительный опыт, который позволил ей научиться различным аспектам профессии .

«Это круто, когда старшее поколение делится опытом с молодыми и помогает им. Так и должно быть», — считает актриса.

Учёба в ГИТИСе, по словам Александры, помогла ей развить важные профессиональные навыки, такие как владение голосом, телом и речью, которые необходимы для успешной актёрской игры. Однако она подчеркнула, что институт не учит быть актёром, а скорее даёт набор инструментов, которыми студент должен научиться пользоваться самостоятельно.

«Овладев этими прикладными навыками, ты уже можешь делать всё, потому что у нас искусство чувств, выраженных через речь, движение, напряжение или расслабление. Безусловно, всё это пригодилось мне на съёмках. Но, работая на площадке, я тоже открыла для себя много нового и интересного», — пояснила актриса.

Совмещение учёбы, работы в кино и музыкальной деятельности, по её мнению, не представляет особых трудностей, поскольку все эти занятия приносят ей удовольствие, а тайм-менеджмент помогает ей эффективно распределять своё время между различными проектами.

«У меня нет проблем с совмещением учёбы, работы в кино и музыкальной карьеры, потому что я занимаюсь тем, что мне искренне нравится. Поэтому на всё хватает времени, я ничего не делаю в ущерб себе. В период сессии бывает сложно, но я понимаю, что это всё временно. Я осознаю, что справлюсь со всеми задачами и всё успею сделать. Я считаю, что это только самое начало, и дальше будет ещё больше интересных проектов и ролей», — рассказала Александра.

Съёмки в главной роли вызвали у неё волнение и возложили большую ответственность, но тагильчанка считает, что это только начало её пути в мире кино. Новый опыт девушка не назвала чем-то необычным, подчеркнув, что для успешного прохождения этого пути требуются выдержка, стрессоустойчивость и быстрая реакция. Александра выразила уверенность, что со временем подобные проекты станут для неё привычной частью жизни и работы.