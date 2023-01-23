«Нужно найти то, что заводит твоё сердце». Певица из Нижнего Тагила Александра Новгородова записала свой дебютный сингл, который попал в плей-лист «Яндекс Музыки»

Одиннадцатиклассница из Нижнего Тагила Александра Новгородова, выступающая под творческим псевдонимом NOVG, 12 января этого года выпустила свой дебютный сингл «Сладкий яд» в жанре pop/rnb. Песня довольно быстро попала в плейлист «Русский поп: новички» на «Яндекс Музыке». Саша — солистка вокально-эстрадной студии «Ералаш» Центра культуры и искусств НТМК. В сентябре прошлого года девушка стала лауреатом премии губернатора Свердловской области. Она профессионально занимается вокалом с шести лет. Артистка говорит, что для неё сцена — это воздух, без которого она не представляет своей жизни. Журналист АН «Между строк» пообщалась с Сашей и её продюсером Алексеем Беловым и узнала, что нужно для того, чтобы добиться успеха в 17 лет, насколько важна работа в команде и как правильно реагировать на хейтеров.

«Мне совсем не тяжело быть артисткой, потому что с шести лет выступаю на сцене. Это привычное дело. Перед выступлениями нет мандража и волнения. Когда пою, ощущаю себя в своей тарелке. Для меня сцена — это воздух, без неё просто не могу», — признаётся Александра.

На сегодня её трек «Сладкий яд» на популярных стриминговых платформах прослушали более 30 тысяч пользователей из России, Грузии, Казахстана, Чехии, США, Израиля и других стран. Кроме того, в соцсети «ВКонтакте» более тысячи человек добавили песню Саши себе в аудиозаписи. Лидируют по прослушиваниям Нижний Тагил, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Александра выпустила этот трек под псевдонимом NOVG, который созвучен её фамилии.

«Этот псевдоним образован от моей фамилии Новгородова. С подросткового возраста меня начали так называть сокращённо, и это прижилось. Нравится, как NOVG звучит и визуально выглядит на латинице», — рассказывает Александра.

Саша Новгородова работает в команде с продюсером Алексеем Беловым, который помогает ей двигаться в музыкальном мире и развиваться.

«С Лёшей мы познакомились в прошлом году. Он меня нашёл в социальной сети и просто предложил поработать вместе. Я сомневалась, но в итоге согласилась и ни разу не пожалела», — говорит артистка.

Алексей Белов из Нижнего Тагила, он работает в этой сфере более 10 лет.

«Я прошёл весь долгий и тернистый путь от первых треков до попадания в плейлисты на стриминговых платформах. В 2017 году основал группу Jamaya, в которой помимо меня состоит вокалистка Ольга Тарасова. У неё в Нижнем Тагиле своя студия звукозаписи Amplitude Records. Там мы и записываем Сашу. Производство этой песни заняло пару месяцев», — рассказывает Алексей Белов.

Первый студийный трек «Сладкий яд» буквально за неделю после публикации на всех музыкальных платформах попал в плейлист «Русский поп: новички» на «Яндекс Музыке». По словам Алексея, это очень достойный результат для юной исполнительницы. Ведь благодаря тому, что песня попадает в плейлист, её может заметить и прослушать большее количество людей. Это работает как дополнительная раскрутка. Редакция «Яндекс Музыки» обновляет подборку популярных песен каждую неделю, в список входит от 5 до 10 треков.

«Трек “Сладкий яд” доступен на всех музыкальных площадках: ВК, “Яндекс Музыка”, Apple Music, Spotify, Tidal, Deezer. В плейлист “Русский поп: новички” на “Яндекс Музыке” его отобрала редакция. В музыкальном мире это очень круто: с первым треком — и сразу в редакционный плейлист. Сотрудники “Яндекса” прослушивают весь материал, который присылают артисты, и выбирают самые топовые, по их мнению, треки. Это называется питчинг», — делится впечатлениями продюсер Саши.

Он отмечает, что защищал трек перед сотрудниками «Яндекса» словно курсовую работу в вузе. Затем заполнял анкету с кучей вопросов: описание трека, его настроение, в какой ситуации его нужно слушать. Из тысяч присылаемых треков Сашин попал в пару десятков самых интересных по мнению редакторов.

Песня основана на реальной истории. Артистка смеётся над человеческими взаимоотношениями. По её словам, в этом треке она хотела поиронизировать над людьми, зацикливающимися на своих «вторых половинках».

«Песня “Сладкий яд” ироничная. В ней я выстёбываю отношения между людьми. Я именно так обозначила это ребятам из команды и сказала, что мне нужно сделать такой трек, в котором я смогу посмеяться. И я очень довольна результатом. Мне очень нравится, как это звучит. Раньше я в таком амплуа не выступала, потому что обычно пою немного другие вещи, в основном в джазовом стиле», — рассказывает Саша.

Александра сама написала текст и музыку. Затем над аранжировкой и стилистикой работали продюсер Алексей Белов и Антон GroovyTony из Санкт-Петербурга. Они сводили композицию в петербургской студии у звукорежиссёра Андрея Петрова. Несмотря на юный возраст, Саша уже вполне профессиональная вокалистка, обладательница множества Гран-при и первых мест на российских музыкальных конкурсах.

«Я хочу, чтобы Саша комфортно занималась творчеством, писала классные песни, и помогаю ей в этом, решаю все организационные вопросы и задачи, связанные с продвижением. Наша команда называется Crazy Boys Creative, в ней кроме меня ещё Ваня Зенков, который снимает убойный видеоконтент. В треке мы использовали модное drill-звучание, супер популярное сейчас среди молодёжи», — говорит продюсер Саши.

По словам Алексея Белова, команда — это 90% успеха. Ведь за любым успешным артистом стоят профессионалы с большим опытом. Каждый исполнитель сталкивается с огромным количеством сложностей, часто происходит творческое выгорание, недоброжелатели пишут колкие комментарии. Поэтому главная задача продюсера и всей творческой команды — оградить юную звезду от лишнего информационного шума и сомнительных предложений.

«Концепцию, имидж и визуал мы прорабатывали вместе, обсуждали и накидывали разные варианты. Псевдоним предложила сама Саша. Она показала мне исполнителей, которые нравятся ей самой: Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Zendaya, Ariana Grande. Я досконально изучал и вникал в их истории успеха. Мы хотим повторить их исполнение и создать подобное звучание в России», — рассказывает Алексей Белов.

Саша Новгородова планирует поступить в театральный вуз. Её мечта — петь на сцене в мюзиклах. Она говорит, что в творческом процессе ей нравится всё, начиная от подготовки к репетиции и заканчивая выступлением.

Мне нравится работать именно в команде, так как сложно решать разноплановые задачи одному. Насчёт хейтеров считаю, что лучше вызывать у людей разные эмоции, чем нравиться всем. Для меня негативные комментарии, критика не являются каким-то ударом. Спокойно воспринимаю. Справляться с негативом всегда помогает смех», — говорит певица.

Александра уверена: для того чтобы стать профессионалом, необходимо заниматься тем делом, которое нравится, и слушать свою интуицию.